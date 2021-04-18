Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’ın türküsüne eşlik etmesiyle başlayan tartışmada kim ne dedi?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 14 Nisan günü kendi yazıp bestelediği "Hiç oldum" isimli türküyü Youtube üzerinden paylaştı.

Dokuz dakikalık türküyle ilgili açıklamaların olduğu kısımda gitarlar, e-bow ve kopuzda Erkan Oğur'un ismi yer alıyordu.

Türk Halk Müziği türündeki eserleriyle bilinen Oğur, birçok sanatçının albümlerine ve parçalarına katkıda bulunmuştu. Ancak daha önce Grup Yorum gibi soruşturmaların hedefi olan muhalif sanatçı ve gruplarla birlikte konserler veren Oğur, hükümetten bir ismin türküsüne katkı verdiği için özellikle muhalif isimlerden çok sayıda eleştiri aldı.

Hükümetten ve AKP'den isimlerle bazı sanatçılar ise sanat alanında herkesle birlikte iş yapılabileceğini belirtip Erkan Oğur'a destek oldu.

Oğur: İçimin bir köşesi cız etmişti

Bu tepkilerin ardından Erkan Oğur, Cuma günü Independent Türkçe'ye bir röportaj verdi.

Projenin bir buçuk, iki sene önce yapıldığını belirten Oğur "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi. [İbrahim Kalın] da aradı, ricacı oldu." dedi.

Oğur, projeye katıldığı için eleştiri bekleyip beklemediğine yönelik soruya "içinin cız ettiğini" söyleyerek yanıt verdi:

"İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim."

Sosyal medya üzerinden Oğur'un Bodrum'da bir müzik okulu açtığı; bu okul için yardıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kalın'ın türküsüne katkıda bulunduğu iddia edilmişti.

Oğur, bu iddiaları da röportajda yalanladı.

Kalın: Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm

Röportajın yayımlanmasının ardından İbrahim Kalın, Cumartesi günü Twitter üzerinden Oğur'la ilgili bir paylaşım yaptı.