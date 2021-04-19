Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden BBC Türkçe'ye iki ödül

19 Nisan 2021, 12:24 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Kaynak, CGD/BBC

2020 yılına ait "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerini açıklayan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BBC Türkçe'yi iki ödüle layık gördü.

ÇGD, Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü Mahmut Hamsici ve Esra Yalçınalp'in hazırladığı Edirne'deki mülteci krizi haberlerine; Behzat Miser Kent Haber Ödülü'nü ise Esra Yalçınalp, Mesut Ersöz ve Osman Kaytazoğlu'nun hazırladığı "İzmir'de yıkılan bir binan anatomisi" haberine verdi.

2020 yılı Mart ayında yaşanan mülteci krizi kapsamında BBC Türkçe ekibi Edine'den üç video haber hazırlamıştı.

Birincisinde Yunanistan'a geçme umuduyla Edirne sınırında bekleyen mültecilerin durumu anlatılıyor, ikincisinde mültecilerin Yunanistan'a geçmek için çabaları ile karşılaştıkları zorluklar ve şiddet yansıtılıyordu.

Üçüncü videoda ise Yunanistan'a geçmeye çalışırken ailesini kaybeden 12 yaşındaki Menice Arapzade'nin hikayesi anlatılıyordu. Bu haber, Arapzade'nin ve onun üzerinden oradaki çocukların durumunun gündeme gelmesine katkı sağlamıştı.

"İzmir'de yıkılan bir binanın anatomisi" video haberi ise 30 Ekim'de Ege'de yaşanan deprem sonrası İzmir'de büyük hasar gören bir binayı ele alıyordu.

Yılmaz Erbek Apartmanı, depremde en çok dikkat çeken binalardan biriydi.

Bitişik olduğu binadan ayrılıp ilk iki katı çöken ve tek köşesi üstüne doğru eğrilen bina; arama kurtarma yapılabilmesi için vinçlerle desteklenmişti.

Video haberde, binanın yapılışından hasar görmesine kadar uzanan seyir; sahadan yapılan röportajlar, animasyonlar ve grafiklerle ele alınıyordu.

Ödül alanlar kimler?

ÇGD'nin ödülleri on yıllardır her sene, farklı alanlarda, başarılı bulunan gazetecilere veriliyor.

Dernekten ödüllerle ilgili yapılan açıklamada Türkiye'nin dünyada gazeteciliğin en zor şartlarda yapıldığı ülkelerden biri olduğu aktarıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bunlara karşın isimlerini buradan tek tek saymak imkânı bulamayacağımız meslektaşımız, ne halkın doğruları öğrenme hakkından ne de gazetecilik etik değerlerinden tek adım geri atmadan sorumluluklarını yerine getirmekte.

"Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da kendilerine, hem mesleğimizi hem de özgürlüklerimizi korudukları için Derneğimizin Yılın Başarılı Gazetecileri ödülleri aracılığıyla teşekkür ediyoruz."

"Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" kapsamında ödül alan tüm gazeteciler şunlar: