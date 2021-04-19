Kripto para madenciliğinin avantajları ve riskleri neler?

Video, haber: Ege Tatlıcı

Grafik: Mesut Ersöz

9 dakika önce

Kripto para sahibi olmanın tek adresi kripto borsaları değil. Kripto paralar, madenciliği yapılarak da elde edilebiliyor.

Kripto para madenciliği, yüksek kapasiteli bilgisayarların kripto para üretmesi ya da para transferini onaylayıp ortak deftere işlemesinin ardından yeni kripto para ile ödüllendirilmesine deniyor.

2020 yılındaki rekor yükselişiyle 63 bin doları bulan Bitcoin, kripto para madenciliğine olan ilginin hiç olmadığı kadar artmasına neden oldu.

Bu da bilgisayar donanımı bulma zorluğu, elektrik tüketimi ve çevreye etkisi gibi birçok konuda tartışılmasını beraberinde getirdi.