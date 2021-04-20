Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

Dan Roan

BBC Spor

bir saat önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Chelsea taraftarları, kulübün turnuvaya dahil edilmesini protesto etti.

Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi planlarından çekilmek için gerekli belgeleri hazırlıyor.

Brighton ile oynanacak Premier Lig mücadelesi öncesi 1000 kadar Chelsea taraftarı, Stamford Bridge'te toplanıp, takımlarının Süper Lig'e katılmasını protesto etti.

Chelsea'nin sahibi Roman Abromoviç'in taraftarların tepkisi ve yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından çekilme kararını aldığı kaydediliyor.

Barcelona ve Atletico Madrid'in de ligden çekildikleri haberleri geliyor.

Ancak Manchester United ve Liverpool'un tutumlarında henüz bir değişiklik yok.

İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış, FIFA ve UEFA da girişimi kınamıştı. Ayrıca, bu ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kurucu 12 takım şöyle sıralanmıştı;

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus.