Kabine'de değişiklik: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2'ye ayrıldı, Ticaret Bakanı değişti

27 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da Vedat Bilgin atandı.

Bu değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri; sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir Kabine'de değişiklik yapması bekleniyordu ancak kulislerde değişikliğin daha büyük olacağı konuşuluyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirilen Derya Yanık kimdir?

Zehra Zümrüt Selçuk'un bakanı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesiyle oluşturulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Derya Yanık getirildi.

Avukat olan Yanık, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi.

Kaynak, CNNTURK

Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

Yanık ayrıca hükümete yakınlığı ile bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyesi.

Yanık, görevlendirmenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Habertürk televizyonuna telefonla bağlandı.

Moderatör Kübra Par'ın "Kadına şiddet olaylarının çok yoğunlaştığı bir dönemde göreve geldiniz" yorumuna "ekstra bir yoğunluk görmüyorum" yanıtını verdi.

Yanık "Kadın meselesi, kadının bir şekilde tarafı olduğu meseleler Türkiye'de güncelliğini ve önemini hiçbir zaman kaybetmedi, bu dönem de aynı şekilde, ekstra bir yoğunluk ve zorluk görmüyorum. Amacımız Türkiye'de her bir yurttaşa, kadın erkek fark etmeden, müreffeh bir hayat sağlanması" diye konuştu.

Yanık "Yeni görevinizdeki hedefiniz nedir?" sorusuna ise "Spesifik bir hedef telaffuz etmek çok gerçekçi olmaz ama kadınların şiddete uğramadığı, sosyal siyasal ekonomik haklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz, ben de bunun için çalışacağım" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda değişiklik

10 Temmuz 2018'den bu yana Ticaret Bakanı görevini yürüten Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi.

Görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın adı, geçen hafta, kendisi ve eşi Hasan Pekcan'a ait şirketin bakanlıktan ihale aldığı iddiaları ile gündeme gelmişti.

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Odatv'den Can Özçelik, Ticaret Bakanlığı'nın, Bakan Ruhsar Pekcan ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığına dair belgeler paylaşmıştı.

Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, iddiaları Ticaret Bakanı'na sorduğunu, Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada satın alımın doğrulandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" ifadesini kullanmıştı.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Pekcan'ın yerine getirilen AKP İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu.

Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

Kaynak, DHA

AKP İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Muş, 2011 yılında 24. Dönem AKP İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. dönemlerde ve sürmekte olan 27. dönemde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü.