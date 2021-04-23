Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başatıldı

23 Nisan 2021, 12:41 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, DHA

Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada 62 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan 16 kişi de aranıyor.

Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği teyit edildi.

Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen evrak, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletildi.

Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Özer ise dün yeni bir bir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" demişti.

Hesabın Özer'e ait olduğu henüz teyit edilemedi.

Kaynak, DHA

Bu arada Başsavcılık, Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu iddia edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman da ele geçirildi.

MASAK tüm hesaplarına bloke koydu

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine Salı akşamından bu yana erişilemiyor.

Polisler Perşembe sabahı şirket merkezine giderek arama yaptı, Thodex hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı.

Kaynak, DHA

'Sitenin 391 bin aktif kullanıcısı var'

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, sitenin 391 bin aktif kullanıcısının olduğunu, bir günde 100'den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını, aralarında Thodex'te 1,5 milyon TL'lik kripto parası kalan kişiler olduğunu söyledi.

2017'de açılan Thodex, Aralık 2020'de çok sayıda ünlüyle bir reklam kampanyası başlatmış, Şubat ayında bir kişiye Porsche Panamera GTS, 50 kişiye MacBook hediye ettiği bir çekiliş yapmıştı.

Thodex 15 Mart'ta da 1 ay boyunca üye olan herkese 150 Dogecoin vereceğini, toplam 2 milyon Dogecoin dağıtılacağını duyurmuştu.

Mart ortasında 0,05 dolar civarında olan Dogecoin'in değeri Nisan ortasında 0,40 dolara çıkmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 17 Nisan'da Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından yüzde 30 ucuza sattığını ve son 24 saatte 500 milyon dolar civarında Dogecoin sattığını gösteren görseller paylaştı.

Kaynak, Thodex Fotoğraf altı yazısı, Şirket, reklam kampanyalarında Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtacağı çekilişler düzenlemişti

Thodex 19 Nisan Pazartesi günü Dogecoin satışlarını durdurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz" ifadeleri yer almıştı.