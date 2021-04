Covid: Türkiye'deki yeni koronavirüs dalgası çocukları nasıl etkiliyor?

38 dakika önce

Çocukların, tüm hastalar içinde oranı artıyor mu?

"Biz tekrar tam kapasiteye geçtik. Bir dönem bir iki hasta yatırırken, şu an sekiz, on rakamlarını görüyoruz. Şu an 20 yataklı servisimiz var. Biz çocukları odalarda tek olarak yatırıyoruz. Pandemi daha da ağırlaşırsa, hasta sayıları daha da artarsa, aynı mutasyonu taşıdığını bildiğimiz vakaları taşıyan çocukları aynı odada yatırmayı planladık ama şu an için böyle bir durumda değiliz."