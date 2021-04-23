Manchester United'ın eski yıldızı Ryan Giggs'e kadına şiddet suçlaması

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Giggs, geçen Kasım ayında Manchester yakınlarındaki Salford'daki bir adreste, 30'lu yaşlarındaki bir kadına yönelik basit yaralama, 20'li yaşlardaki bir kadına yönelik de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.