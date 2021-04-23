Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına MASAK bloke koydu

31 dakika önce

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Anadolu Ajansı'na göre MASAK, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlattı.

MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.

Vebitcoin, Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine Salı akşamından itibaren erişilememesi ve soruşturma başlatılmasının ardından, internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayarak işlemlerini durdurduğunu duyurmuştu:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Türk basınında çıkan haberlere göre Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin Teknoloji A.Ş., 50 bin lira sermaye ile kuruldu. 2020 yılında sermaye artırımına gidildi ve 1 milyon liraya yükseltildi.

Son günlerde bazı yatırımcıların sosyal medya platformlarında Vebitcoin borsasından para çekme işlemlerinde sorun yaşadıklarını paylaşması sonrası, MASAK hesaplara bloke koydu.

Polislerin Cuma gece saatlerinde Muğla'daki ofise ulaştığı, arama yapılacağı belirtiliyor.

Thodex'in kurucusu Özer hakkında kırmızı bülten

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Thodex'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" demişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkardı. Özer'in, 20 Nisan Salı günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği teyit edilmişti.

Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada 62 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan 16 kişi de aranıyor.