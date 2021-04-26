Kalın: Biden'ın 'soykırım' açıklamasına 'önümüzdeki günlerde ve aylarda farklı biçimlerde tepki verilecek'

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Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Kalın, Biden'ın kararıyla ilgili olarak, "Gelecek günlerde ve aylarda farklı biçim ve derecelerde tepki verilecektir" dedi.

Kalın, "İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması ihtimaliyle" ilgili soruya ise yanıt vermedi.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de konunun gündeme geleceğini söyleyen Kalın, "Bizim uygun bulduğumuz yer ve zamanda bu talihsiz ve adaletsiz açıklamaya yanıt vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye ilişkilerinde yaşanan mevcut anlaşmazlıkların çözümünün artık daha zor olduğunu kaydeden Kalın, Biden'ın açıklamasının ikili ilişkilerdeki tüm başlıkları etkileyeceğini savundu.

Kalın, Biden'ın "soykırım" açıklamasının bu hafta TBMM gündemine de geleceğini ekledi.

Reuters'ın bir başka haberinde, TL'de değer kaybına işaret eden ilk piyasa verileri yorumlanarak, ABD ile ilişkilerde ortaya çıkan gerilimin döviz kurlarına olumsuz yansıdığı değerlendirmesi yapıldı.

Biden'ın açıklaması ve ardından yaşanan gerilimden itibaren Türk Lirası yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti.

Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dış politika gündemleri arasında ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının da ele alınacağı duyurulmuştu.

Biden'ın 24 Nisan mesajı

ABD Başkanı Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Nisan'da yaptığı ilk telefon görüşmesinde 24 Nisan Anma Mesajı'nda "soykırım" ifadesini kullanacağına ilişkin bilgi verdiği Amerikan basınına yansımıştı.

Aynı gece Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde de konunun gündeme geldiği ancak Washington'un tavrını değiştirmeyeceği ortaya çıkmıştı.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Biden, kampanya döneminde de "Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını" ilan etmiş ve geçen yıl 24 Nisan'da yaptığı açıklamada da bu ifadeye yer vermişti.

14 Haziran'da 'ikili görüşme konusunda uzlaşıldı'

Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasının ardından Ankara'nın tepkisi beklendiği gibi süratli ve sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, soykırım tanımlamasının hem tarihsel hem de yasal zemininin bulunmadığı, Biden'ın bu adımı "popülist" siyasi nedenlerle yaptığı vurgusu öne çıktı.