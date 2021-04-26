Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.
Erdoğan, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.
Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:
- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
- Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
- Şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
- Tüm sınavlar ertelenecektir.
- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirlerarası seyahatlarde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.
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Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.