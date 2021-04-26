Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması

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Erdoğan, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.