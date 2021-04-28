Sağlık Bakanı Koca: Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor, sonra aşı bolluğu bekleniyor

17 dakika önce

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını söyledi, "Ancak sonrasında aşı bolluğu bekleniyor" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Koca, Haziran'da teslim edilen BioNTech aşısı miktarının 30 milyon dozu geçeceğini aktardı.

Bakan Koca daha önce 100 milyon doz Sinovac aşısının beklendiğini söylemiş, sonra da Sinovac'ın Nisan sonuna kadar verdiği 100 milyon doz aşı sözünü tutamadığını açıklamıştı.

Önümüzdeki altı ayda 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için sözleşme imzalandığını da belirten Koca, Mayıs ayında başlayacak sevkiyatın ardından teknoloji transferi ve Türkiye'de üretim konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

BioNTech aşısında ikinci randevular ertelendi

BioNTech aşısında iki doz arasında bırakılacak sürenin 6-8 haftaya çıkarılacağını duyuran Koca, şöyle devam etti: "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

AA'da yer alan habere göre, BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek.

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Covid-19 aşısının ilk dozu 28 Nisan itibarıyla 13 milyon 500 bini aşkın kişiye yapıldı.

Muhalefetten tepki: 'Bakan her gün ayrı hikaye anlatıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından konu sosyal medyada en çok konuşulan gündemlerden biri oldu. Bakan'ın erteleme açıklamasına muhalefet milletvekillerinden de tepkiler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "BioNTech aşısında 2. doz randevular 2 ay ertelendi! Çin aşısı kalmadı, devamı gelecek mi belli değil! Rus aşısı 6 ay sonra! Sağlık Bakanı her gün ayrı hikâye anlatıyor! İktidar darmadağın, her adımı tutarsız-her söylediği asılsız! Millet aşısız-parasız kaderine terk edildi" mesajını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise "Sağlık Bakanlığı'nın, sadece şehir hastanelerinin kira/ hizmet bedeli için ayırdığı 16 milyar TL ile tüm ülke aşılanabilirdi" ifadelerini kullandı.

'Ölenlerin sorumlusu kim olacak?'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sitesine erişilemediğini ifade ederek, "Açık açık niye demiyorsunuz 'Elimizdeki aşı bitti'? 6-8 hafta sonra aşı olunabileceğinin garantisini verebilecek misiniz? 2. doz aşısını olamadığı için ölenlerin sorumlusu kim olacak? İhracatçı şirket mi? Çöken sadece E-Nabız ve MHRS sistemi mi?" dedi.

Davutoğlu: Aşı yılan hikayesine döndü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Bakan Koca'nın açıklamalarıyla ilgili bir Twitter mesajı paylaşarak, "Aşı yılan hikayesine döndü" dedi.

Prof. Dr. Unutmaz: İki doz arasının açılmasının sakıncası yok

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, aşı dozları arasındaki sürenin 6-8 haftaya çıkarılmasının "sakıncası olmadığını" kaydetti.

Unutmaz, "Biontech aşısının 2. dozunun 6-8 hafta sonra yapılmasının, bağışıklık veya aşıların sonra oluşacak korumaları açısından hiç sakıncası yoktur. Bu 2 doz arasının (sadece Biontech için) açılmasını ben de tavsiye etmiştim, çünkü 1.doz sonrası da iyi (%70) koruma var" dedi.

Yerli aşılarda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde salgının son durumu ve Türkiye'de görülen Covid-19 varyantları da vardı.

Koca, İstanbul'da beş kişide Hindistan varyantı virüs görüldüğünü duyurdu.

Kısıtlamaların kalkmasının, onlara ne kadar uyulacağına bağlı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşıların kat ettiği yol hakkında ise şöyle konuştu:

"Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.

"İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir.

"Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak.

"Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır."

Günlük yeni vaka sayısı 40 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 40 bin 444 koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 2 bin 728 kişinin ise semptomlu hasta olduğu belirtildi.

Günlük test sayısı 283 bin 261 oldu.

341 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.