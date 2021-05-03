Covid: Reuters'a göre Türkiye turizm sezonuna kötü girdi, sektör bu yıl da tehlikede

3 Mayıs 2021, 16:50 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Kaynak, Reuters

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı. Haberde buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vaka sayılarını düşürmek ve sezonu kurtarmak için son dakika hamlesi yaparak, geçen hafta 17 Mayıs'a kadar sürecek sıkı kapatma önlemleri açıkladığı kaydediliyor:

Turistlerin getireceği dövizler ağır dış borç yükü altındaki Türkiye ekonomisi için hayati önem taşıyor ama geçen yıl pandeminin ilk dalgası vurunca ülke, turizm gelirlerinin yüzde 65'ini kaybetti.

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy Reuters'a, kapanma önlemleri Covid-19 vakalarını şu anki 30 binler düzeyinden günde 5 binlere düşürebilirse, bu yıl Türkiye'ye 30 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Hükümet kapanma önlemleri ile, henüz nüfusun sadece yüzde 16'sının aşılandığı kampanyanın ve güvenli otel sertifikaları projesinin turistleri son dakika rezervasyonlarına cezbetmesini umuyor.

Fakat seyahat acentaları, acenta birlikleri ve otelciler, sezon başlarken salgının yeni dalgasında bir ara günlük vakalarda dünya ikincisi olup şu anda dünya dördüncülüğüne düşen ülkede turizmin bu yıl geçen yıla göre çok büyük bir hamle yapamayacağından korkuyorlar.

Bazı Türk ve Rus seyahat acentaları Ağustos'a kadar güçlüklerin süreceğini düşünüyor. Akdeniz ve Ege'nin sahilleri, İstanbul ve diğer bölgelerdeki tarihi yerlerin yine turistlerle dolacağını tahmin ediyorlar. Durumu en çok son dakika rezervasyonlarının belirleyeceğini söylüyorlar.

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Acentalar ne diyor?

İstanbul merkezli Andiamo Tour seyahat acentasının genel müdürü Cem Polatoğlu, "Kapatma kararı muhtemelen sezonu kurtarmayacak, çünkü çok geç kalındı" diyor.

Kapanma önlemleri Mayıs ayı sonuna kadar günlük koronavirüs vakalarını hükümetin umduğu gibi 5 binin altına düşürse bile diğer ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının zaman aldığına dikkat çekerek "Bu muhtemelen Temmuz'un da kaybedilmesi demek" diye sürdürüyor.

Günlük koronavirüs vaka sayısı geçen ay 60 binlere çıkınca; Türkiye'ye en çok turistin geldiği 5 ülke, Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran sayahat uyarıları yayımladı.

Ankara'da yetkililer Moskova'nın 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye bütün uçuşları iptal etmesinin yarım milyon turistin gelişini engellediğini söylüyor. Türkiye'ye geçen yaz toplam 2 milyonu aşkın Rus turist gelmişti. Bu rakam pandemi öncesindeki yıl 6 milyona ulaşmıştı.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını uzatma ihtimali de var. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova geçen hafta Rus seyahat acentalarının, yetkililer karar verinceye kadar yani 1 Haziran'dan sonra da tatil satışı yapamayacağını açıkladı.

Moskova'daki Travelland adlı seyahat acentasının yöneticisi Yana Starostina, müşterilerinin hala Türkiye'ye gitmek istediğini söylüyor ama bunun Ağustos'a kadar mümkün olmasını beklemiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs'ta seyahat kısıtlamalarını görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Kaynak, Reuters

Turizm hayati önemde

Akdeniz'in turizm merkezleri sürekli değişen seyahat kısıtlamaları listeleri, bölgesel yasaklar ve aşılama oranlarına rağmen tatil rezervasyonlarını bağlama çabasında.

Geçen hafta Yunanistan salgının kontrol altına alınabildiği ülkelerden gelenlere karantina kuralını kaldırırken, Türkiye de Mayıs ortasından itibarın İngiltere, Çin, Ukrayna ve başka birkaç ülkeden gelenlere test koşulunu kaldıracağının işaretini verdi.

Türkiye ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan turizm geçen yıl seyahat kısıtlamaları Haziran ayında kaldırıldığı halde salgından en büyük darbeyi yiyen sektör oldu.

2019 yılında 35 milyar dolar getiren turizm 2020'de sadece 12 milyar dolar getirebilince, Türkiye'nin cari açığı geçen yıl 37 milyar dolara yükseldi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ayasofya'yı ziyaret eden bir grup Rus turist

Turizm ve Kültür Bakanı Ersoy iyimser

Bu yılın ilk 3 ayında turist sayısı henüz salgının etkisinin çok hissedilmediği bir yıl öncesine göre yüzde 54 azaldı. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, 21 Nisan'dan bu yana günlük koronavirüs vakalarında görülen hızlı düşüşün, alınan önlemlerin işe yaradığını gösteren olumlu bir işaret olduğunu söylüyor.

Ersoy, Reuters'a, "1 Haziran itibarıyla turizm sezonunu açacağız ve eğer günlük vaka sayısını 5 binin altına düşürebilirsek, bu yıl 30 bin turist hedefimizi sürdüreceğiz" dedi.

Acentalar ise bu tahminleri çok iyimser buluyor.

Andiamo Tour'un yöneticisi Cem Polatoğlu bu yıl sadece 6 milyon civarında turist geleceğini düşünüyor ve Türkiye'nin 12 bin seyahat acentasından neredeyse yarısının, salgının etkisini hafifletmek amacıyla verildiği söylenen hükümet kredilerini ödeyemeyerek kapandığını kaydediyor.

Turizm mevsiminin normal olarak Nisan'da başladığı Antalya'daki Bora Bora Butik Oteli'nin satış müdürü Bora Kök ise kapanma önlemlerinin geciktiğini ama yine de alınmasının iyi olduğunu düşünüyor ve ekliyor:

"Eğer Rus turistler gelmeezse ciddi iflaslar ve işten çıkarmalar yaşanır."

Ege merkezli Peninsula Tours şirketi Mart ve Nisan aylarında Dalaman bölgesine sadece 20 erken rezervasyon yapabilmiş. Acentanın bölge müdürü Ali Kırlı geçen yıl aynı dönemde bu sayının 300 olduğunu, şu anda rezervasyonların neredeyse tamamen durduğunu söylüyor.