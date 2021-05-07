Covid: Belçika'da kültür-sanat sektörü hükümetin koronavirüs önlemlerine karşı dava açtı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

10 dakika önce

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Belçika'da kültür-sanat sektörü, daha fazla gecikmeden açık ve kapalı alanlarda yeniden etkinliklere başlayabilmek amacıyla, hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemlerine karşı dava açtı.

Covid önlemleri kapsamında Ekim ayında kapatılan 52 restoran sahibinin açtığı davada geçen hafta Brüksel Mahkemesi, hükümetin uygulamalarının yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Fransızca konuşan Valon ve Hollandaca konuşan Flaman bölgeleri ile Brüksel'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 40 kuruluş, sektörleri için uygulanan önlemlerin orantısız olduğunu savunuyor.

Daha önce hükümetle yaptıkları toplantılarda, 8 Mayıs'tan itibaren kademeli ve sorumlu bir şekilde yeniden kültürel faaliyetlere başlama konusunda uygulanabilir bir çözüm üzerinde anlaştıklarını belirten kuruluşlar, buna rağmen önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Sektör temsilcilerinin hükümetle yaptığı toplantılarda, kapalı alanlarda 100, açık alanlarda da 200 kişiyle kültürel etkinliklerin yeniden başlatılması öngörülmüştü.

Hükümetin, kültür sektörünü, "zorunlu olmayan faaliyetler" arasında görmeye devam ettiğini kaydeden davacı kuruluşlar, yargı kararıyla yeniden etkinliklere başlamak için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Çok sayıda araştırmanın, koronavirüsün kültürel etkinlikler sırasında bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden kuruluşlara göre; hareketsiz oturan, yemek yemeyen ve sosyal mesafeyi koruyan seyirciler, vaka artışına neden olmuyor.

Hükümetin aldığı kararların sağlıkla değil, siyasi seçimlerle ilgili olduğunu savunan kuruluşlar, "Bunun çok fazla sosyal, ekonomik ve demokratik sonuçları var. Yeter artık. Bu kararları kabul edemeyiz" dedi.

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Belçika'da yarından itibaren Covid önlemleri belli oranda gevşetilecek. Bu kapsamda açık alanda 50 kişiye kadar izleyici ile kültürel etkinliklere izin verilecek. Kapalı alanlarda ise etkinliklere izin verilemeyecek.

Ancak kültür-sanat sektörü, en fazla 50 izleyici kararını yetersiz buluyor. Ekonomik açıdan artık yolun sonuna yaklaştıklarını belirten kültür-sanat kuruluşları, kendileri için orta ve uzun vadede çok az seçenek sunulduğunu vurguladı.

Faaliyetlerine izin verilen diğer sektörlerde enfeksiyon bulaşma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen kültür-sanat kuruluşları, "Zorunlu sektörler ile zaruri olmayan sektörler arasındaki tek fark, midemiz" yorumunu yaptı.

Brüksel Mahkemesi: Restoranların kapatılması yasa dışı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçen hafta da 52 restoran sahibi, hükümetin aldığı önlemleri mahkemeye taşımıştı. Brüksel Mahkemesi, hükümetin 28 Ekim'de aldığı önlemler çerçevesinde restoranların kapatılmasının yasa dışı olduğuna karar verdi.

Mahkemeye göre, "İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in tedbir kararı alması ve bu önlemlere uymayanlara para cezası verme yetkisi" yok.

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Federal hükümetin, önlemleri uygulamadan önce Danıştay'ın görüşünü almadığına işaret eden Brüksel Mahkemesi, restoranlar kapatılırken, okullar ve şirketlerde kantinlerin açık bırakıldığını ve böylece ayrımcılık yapıldığını belirtti.