Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti, zirvedeki rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi

Fatih Terim: 'Formanın hakkını verdiler'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası açıklamasında şampiyonluk yarışının son iki haftaya taşındığını, 'ligde neyin ne olacağının belli olmadığını' söyledi ve "Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.