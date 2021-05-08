Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti, zirvedeki rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi

8 Mayıs 2021, 23:12 +03 Güncelleme 33 dakika önce

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Türkiye Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan derbide, Galatasaray kendi sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş 81 puanla zirvede kalırken, Fenerbahçe 79 puanla ikinci, Galatasaray 78 puanla üçüncü durumda.

Cumartesi akşamı oynanan derbide Galatasaray'ın golleri 11'inci dakikada Ryan Babel'den, ilk yarı uzatması 45+1'de penaltı atışıyla Radamel Falcao'dan ve 76'ncı dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Rachid Ghezzal ilk yarının sonlarına doğru 42'nci dakikada penaltıdan attı.

Maçın 2'nci dakikasındaki serbest vuruşta Ghezzal'ın attığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Welinton'un golü ofsayt kararı nedeniyle geçerli kabul edilmedi.

İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı da galibiyetle sonlandıran Galatasaray, üst üste 7 maçta hiç yenilgi almamış oldu.

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Fatih Terim: 'Formanın hakkını verdiler'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası açıklamasında şampiyonluk yarışının son iki haftaya taşındığını, 'ligde neyin ne olacağının belli olmadığını' söyledi ve "Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Terim, "Çok hak ettiğimiz, çok temiz ve çok güzel bir galibiyet oldu (...) İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili isimlerini oynatmadığımız gibi biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi. İstediğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu.

Fatih Terim, takımını da şu sözlerle övdü:

"Böyle uçurumun kenarında dolaşarak oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hiç kolay değil bu ruh haliyle oynamak. Formanın hakkını verdiler. İnsan bu futbolu, bu sonucu gördüğü zaman bazı şeylere de çok üzülüyor tabii. Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar."

Sergen Yalçın: 'Bu maça takılıp kalamayız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi ve maça ilişkin şu yorumu yaptı:

"Sezonun final bölümü için önemli bir derbiydi. Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik ancak mümkün olmadı. Ortaya bir şeyler koyduğumuzu söylemek maalesef mümkün değil. Basit hatalar, penaltı ve savunma arkasına atılan toptan yediğimiz gol mağlup olmamızı sağladı. Bu açıdan üzgünüz. Bu maça takılıp kalamayız.

"Buradan alacağımız dersleri alıp, Salı günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına odaklanmamız gerekiyor. Sonrasında da hafta sonu bir maçımız daha var. Bugün için söylenecek tek şey üzgünüz. İnşallah kalan maçlarda bunu telafi ederiz."

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Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını son dakika golüyle sürdürdü

Ankaragücü'nü deplasmanda uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen Fenerbahçe de şampiyonluk şansını sürdürdü. Sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 geriye düştükleri maçta, 42'nci dakikada Ozan Tufan ve 90+6'ncı dakikada Valencia'nın golleriyle 3 puan aldı.