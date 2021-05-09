İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması: İftira ve ithamları yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendiriliyor

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Kaynak, DHA

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmız bülten talep edilen Sedat Peker'in son dönemde YouTube üzerinde yayımladığı videolarda dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Peker'in dönem dönem "iş insanı olduğunu ve bu işlerden çekildiğini" söylemesine karşın organize suça yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği ve Nisan ayındaki operasyonun da bu kapsamda düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" denildi.

Aralarında Peker'in de olduğu 60'dan fazla kişi hakkında Nisan ayında İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Nisan ayındaki operasyon sırasında yurtdışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir" dedi.

Peker, çektiği bir videoda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde olduğunu söyledi.

Peker, yayımladığı videolarda bazı kişi ve kurumlarla ilgili bazı iddialar ortaya atarken, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu da öne sürüyor.

Kuzey Makedonya sınır dışı etmişti

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bu hafta dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.

Türkiye'de 2007 yılında "organize suç örgütü liderliğinden" hüküm giyen ve 2014'te cezaevinden tahliye edilen Peker, 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etmişti.

Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.