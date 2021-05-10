Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe'ye iki ödül

10 Mayıs 2021, 17:08 +03 Güncelleme 39 dakika önce

Kaynak, TGC.COM.TR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2020 Türkiye Gazetecilik Başarılı Ödülleri açıklandı. BBC Türkçe, internet haber ve kadın haberi dallarında ödüle layık bulundu.

2020 yılına ait Türkiye Gazetecilik Başarılı Ödülleri'ni açıklayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), BBC Türkçe'yi iki ödüle layık gördü.

Neyran Elden ve Mahmut Hamsici'nin hazırladığı "Cerrahpaşa'da Bir Gün" adlı haber internet haber dalında ödül alırken, Hatice Kamer'in "Mutlu Kaya: Ömrümü Adalete Adadım Diyor" başlıklı haberi ise kadın haberi dalında ödüle layık bulundu.

"Cerrahpaşa'da Bir Gün" haberinde BBC Türkçe muhabirleri Elden ve Hamsici, koronavirüs salgının ilk dalgasının yaşandığı 2020 yılının Nisan ayında, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ve Covid-19 yataklı servislerine girmişti.

Hem video hem de yazılı formattaki haberde, o dönem koronavirüs ve koronavirüse karşı hastanelerde verilen mücadele ile ilgili birçok merak edilen konu, içeriden gözlemlerle aktarılmıştı.

Hatice Kamer'in Diyarbakır'da yine hem video hem de yazılı içerik olarak hazırladığı haber ise altı yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya'nın hikayesine odaklanıyordu.

Kamer, haberi Mutlu kaya ve yakınlarıyla görüşerek hazırlamıştı.

Türkiye Gazetecilik Başarılı Ödülleri'nin bu yıl 62.'si düzenleniyor.

Kazananların tam listesi şöyle…

Basın-Haber

Siyasal: Cumhuriyet Gazetesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş" başlıklı haberiyle İklim Öngel.

Ekonomi: Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Depreme Bile Gerek Yok" başlıklı haberiyle Gülistan Alagöz.

Ekonomi Övgü: Evrensel Gazetesi'nde 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kaza Yapan Kuryeye 'Hasarı Karşıla' Dediler" başlıklı haberiyle Meltem Akyol.

Toplum: Milliyet Gazetesi'nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Üç Köyü Üfürdü" başlıklı haberiyle Cihat Aslan'ın ve Demirören Haber Ajansı'nda 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Refakatçi Borsası" haberiyle Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir.

Eğitim: BirGün Gazetesi'nde 23 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Sembollerle Gericilik" başlıklı haberiyle Mustafa Mert Bildircin.

Sağlık: BirGün Gazetesi'nde 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan "Koronavirüs Testi Menzil'e Emanet" başlıklı haberiyle İsmail Arı.

Kültür Sanat Magazin: Hürriyet Gazetesi'nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz'ün Memleket Hasreti Son Buluyor" başlıklı haberiyle Doğan Hızlan.

Spor: BirGün Gazetesi'nde 17 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Hem Hakem Hem Sporcu Hem Şampiyon" başlıklı haberiyle Eren Tutel.

Köşe Yazısı: Cumhuriyet Gazetesi'nde 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kızışmış Erkekler Örgütü!" başlıklı köşe yazısıyla Işıl Özgentürk.

Araştırma: Cumhuriyet Gazetesi'nde 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Zindaşti Trafiği" başlıklı araştırmasıyla Zehra Özdilek.

Araştırma Övgü: Seçici Kurul Uğur Şahin'in BirGün Gazetesi'nde 19-27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kentin Soluğu" başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

Röportaj-Söyleşi: Bu dalda ödül verilmedi.

Sayfa Düzeni:

a-Birinci Sayfa Düzeni: Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "birinci sayfasıyla" ödüle değer bulundu.

b-İç Sayfa Düzeni: Osman Ortakçı Milliyet Gazetesi'nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "12. sayfasıyla" ödüle değer bulundu.

Karikatür: T24'de 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan "Betonlaşmadan Yakınmak" karikatürüyle Tan Oral.

Fotoğraf: Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "İnsanlık Öldü" fotoğrafıyla Kurtuluş Arı.

Radyo-TV

TV Haber: Aralık 2020 tarihinde Fox TV'de yayınlanan "Sözler Değişti Ama Arşiv Yerinde" başlıklı TV haberiyle Barış Kaya-Akif Balıkçıoğlu.

TV Haber Övgü: Seçici Kurul Şevval Şirin'in 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D'de yayınlanan "Ünlüler Ve Sahte İlaç" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

TV Haber Program: Melike Şahin'in NTV'de 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan "Unutmamak İçin" haber programı ödüle değer görüldü.

TV Belgesel: Seçici Kurul TV Belgesel dalında ödül vermedi.

TV Kültür Sanat: Müge İplikçi Çakır'ın Meyiascope TV'de 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "Zeytin Dalı" programı ödüle değer görüldü.

TV Spor: Seçici Kurul Spor dalında ödül vermedi.

TV Kamera Çalışması: Ahmet Akpolat'ın CNN Türk'te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "İHA'nın Vurulma Anı" çalışması ve Hasan Dönmez'in Habertürk TV'de 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "Ermenistan'a Ait İHA Düştü" çalışması ödüle değer görüldü.

Radyo-Program: TRT Nağme'de 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Radyolu Günler" adlı programıyla Çiğdem Işık-Sevilay Tunalı.

İnternet

Haber: 17 Nisan 2020 tarihinde BBC Türkçe 'de yayınlanan "Cerrahpaşa'da Bir Gün" başlıklı haberiyle Neyran Elden ve Mahmut Hamsici.

Röportaj: 29 Şubat 2020 tarihinde Amerika'nın Sesi'nde yayınlanan "İnsan Kaçakçısı: Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim" başlıklı röportajıyla Umut Çolak.

Özgün Köşe Yazısı: Atilla Türker'in 1 Temmuz 2020 tarihinde Ajans Spor'da yayınlanan TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı Futbolcuları Dolandırdığı Gerekçesi İle Tutuklanan Menajerin Avukatlığını Üstlendi başlıklı köşe yazısı ödüle değer bulundu.

Nezih Demirkent Özel Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2020 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün, "Bağımsız ve objektif gazetecilik çabasını sürdürmesi, ekonomi ve finans alanında uzman gazeteciler yetiştirmesi, Türkiye'de ekonomi ve finans okuryazarlığına katkısı, karmaşık uluslararası finans bilgilerini geniş kesimlerin anlayacağı yalın biçimde aktarma ve yorumlama yetkinliği" nedeniyle Bloomberg TV sunucusu ve Dünya Gazetesi yazarı Açıl Sezen'e verilmesini kararlaştırdı.

Kadın Haberi Ödülleri