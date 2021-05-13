Sedat Peker, Süleyman Soylu için ne dedi; Soylu'nun yanıtı ne oldu?

13 Mayıs 2021, 12:34 +03 Güncelleme 22 dakika önce

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Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, bugün yayımladığı dördüncü videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini iddia etti. Peker'e yanıt veren Soylu, "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" dedi, Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Sedat Peker, son videosunda İçişleri Bakanı Soylu hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Sedat Peker, Soylu'nun kendisi hakkında "Ben onu severim" dediğini öne sürdü.

Peker, "Bu kadar kısa sürede ne değişti? Benim koruma polisimi sen vermedin mi?" ifadelerini kullandı.

Peker ayrıca Soylu'nun 12 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmediği istifasına ilişkin ise "Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı" iddiasını ortaya attı.

Soylu: Ülkene gel, adalete teslim ol

Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı.

"İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol."

Hükümetin en başarılı olduğu alanın, "mafyadan bu ülkeyi kurtarmak" olduğunu söyleyen Soylu, "Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti" ifadelerini kullandı.

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Peker'e yönelik 'organize suç örgütü' operasyonu

9 Nisan'da İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı ve operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Peker'in liderlik ettiği iddia edilen 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Peker'in Beykoz'daki villasında da arama yapıldı ancak iddialara göre Peker o sırada yurt dışında olduğundan yakalanamadı.

Kuzey Makedonya sınır dışı etmişti

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 7 Nisan'da Sedat Peker dahil yabancı suç örgütü lider ve üyelerine sahte evrak düzenlediği belirtilen 9 polis tutuklandı. Operasyondan bir gün önce muhalefet hükümeti suçlara ortak olmak ve yönetmekle suçlamıştı. Ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.

Türkiye'de 2007 yılında "organize suç örgütü liderliğinden" hüküm giyen ve 2014'te cezaevinden tahliye edilen Peker, 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etmişti.