'Aşılıyım' videosu: Yayınlandıktan sonra silinen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım videosu tartışılıyor

13 dakika önce

Kaynak, Kültürk ve Turizm Bakanlıği

Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile büyük tartışma yaratmış durumda. Çok kısa bir süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Muhalefet partisi liderleri sert ifadelerle Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve hükümeti eleştiriyor ve istifa çağrısı yapıyor.

30 saniyelik tanıtım videosunda, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" yazılı maskeler giyen turizm sektörü çalışanları gösteriliyor.

Video ile turistlere, salgın endişesi taşımadan, Türkiye'de tatil yapabilecekleri mesajı verilmek istendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "turistlerin gördüğü herkes aşı olacak" açıklaması üzerine gelen tanıtım videosu çok kısa bir süre yayında kaldıktan sonra silindi.

Ancak video, sosyal medyada, "aşılıyım" etiketi üzerinden en çok konuşulan konu haline geldi.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Türk vatandaşlarının aşıya ulaşamamış olmadığını hatırlatarak, yaratılan ayrıcalıklı durumu eleştiriyor.

Deva Partisi lideri Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, "Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz. Bu milleti aşısız bıraktılar" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a istifa çağrısı yapan bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mesajında "Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda!" İfadesini kullandı.

Söz konusu kampanya videosu ile ilgili; nasıl yayınlandığı ya da neden silindiğine ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

Çavuşoğlu 'güvenli turizm' olarak adlandırdıkları programı açıklamıştı

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm sektörünün aşılanmasına ilişkin geçen hafta başında yaptığı açıklamada, konu ile ilgili bazı bilgiler vermişti.

Çavuşoğlu, "güvenli turizm" olarak adlandırdıkları programın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve Sağlık Bakanlığı iş birliği içinde oluştuğunu söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu sonrasında tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. "

Çavuşoğlu gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yaparak, "Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu?" demişti.