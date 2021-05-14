Normalleşme: Erdoğan, Pazartesi'den itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını açıkladı

14 Mayıs 2021, 14:41 +03 Güncelleme 34 dakika önce

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Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından, Türkiye'de Pazartesi günü sona ermesi öngörülen tam kapanma dönemi ve sonrasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Pazartesi'den itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" dedi, detayların kabine toplantısı sonrası paylaşılacağını söyledi.

Kabine toplantısının da Pazartesi günü yapılması bekleniyor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

"Niyetimiz Mayıs ayının sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket ettirmeyi sürdürmektir" diyen Erdoğan, Haziran ayıyla birlikte "günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi" planladıklarını söyledi.

'Helâllik istiyoruz'

Kısıtlamalardan maddi olarak etkilenenlere ilişkin de konuşan Erdoğan, "Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı:

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze, bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz."

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyordu. Tam kapanma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir takvim ise açıklanmamıştı.

Erdoğan 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bir süre daha fedakarlık gerekli. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor" ifadeleriyle önlemlerin çeşitli şekillerde süreceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Covid-19 kısıtlamaları dükkanını kapatan esnafı ekonomik olarak zorluyor.

Salgının seyri için öngörülen hedef ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan Pazartesi günü yeni kısıtlamaları açıkladığı basın toplantısında, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" demişti.

Aynı hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dile getirdi. Ersoy, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, turizmde belirlenen hedefin tutturulabilmesi için vaka sayılarının da 5 binin altına inmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz" dedi.