EURO 2020: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş aday kadroyu açıkladı, 3 isim ilk kez kadroda

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Kaynak, DHA

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ile Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı.

Şenol Güneş, kadroyu duyurmadan önce yaptığı açıklamada, "Geride kalan ligleri unutup hep birlikte hedefe kitleneceğiz. Kadronun dışında kalan isimlere bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edeceğiz. Yeni çağırılmayı düşünen birçok oyuncu da çalışmaya devam etsinler" dedi.

Güneş daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e kadroda yer vermedi.

Kadronun önce 30 kişi olacağını ve 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceklerini belirten Güneş, "Ümit Milli Takım'daki başarısı ve mevcut form durumu sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu görmek istedik. Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu ama bizim düşündüğümüz anlarda, oyun olarak, iyi verim veremedi" dedi.

Güneş, Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak da, "Sakatlıktan kurtulup gelen oyuncular var, az oynayanlar da var. Mesela Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı uzun sürdü, daha temposunu bulmadı ama birkaç oyuncu tercihi böyle yaptık" dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

UEFA, bu duruma karşın turnuvanın resmi adı EURO 2020'yi değiştirmedi.

Kaynak, DHA

Kadroda kimler var?

Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans oyuncuları: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha oyuncuları: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvetler: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020 öncesi 2 hazırlık maçı oynayacak. Bu maçlarda rakipler; 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 3 Haziran'da da Moldova olacak.

EURO 2020 boyunca yapılacak Covid-19 testlerinin ardından çıkabilecek muhtemel pozitif sonuçlar ve yetkili makamlarca uygulanabilecek karantina önlemleri sonucu takımların kadro sıkıntısı yaşamamaları için, isimleri UEFA'ya gönderilecek futbolcu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı. Ancak, müsabaka isim listesine yazılacak oyuncu sayısı 23 ile sınırlı tutuldu.

Mevcut talimatlar, oyuncu listelerinin 1 Haziran'da UEFA'ya gönderilmesinin ardından, takımların turnuvadaki ilk maçlarını oynamadan önce oyuncularının ciddi sakatlık veya hastalık geçirmesi sonucu listelerde sınırsız değişiklik yapmalarına olanak tanıyor.

Yeni alınan kararla, takımının ilk maçından önce futbolcunun Covid testinin pozitif çıkması veya yakın temaslı olarak değerlendirilmesi üzerine izolasyona tabi tutulması durumları da, "ciddi sakatlık" kategorisinde değerlendirilecek. UEFA'nın onayıyla söz konusu futbolcu ya da futbolcular (lar) başka bir isimle değiştirilebilecek.