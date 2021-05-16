İçişleri Bakanlığı’ndan 'kademeli normalleşme' genelgesi: 1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?

14 dakika önce

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Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi yarın (17 Mayıs Pazartesi) sona eriyor.

17 Mayıs'ta bitmesi öngörülerek düzenlenen tam kapanma tedbirlerinden sonra uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 yaş ve üzeri kişilerden iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için, herkese uygulanan kısıtlamalar dışında ilave bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Şehir içi ulaşım

Genelgeye göre, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

Şehirler arası seyahat

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

Kafe ve restoranlar

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapılabilecek.

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapılabilecek.

Bakkallar - marketler

Genelgede şu maddeler yer alıyor:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Turistlere yönelik muafiyet

Genelgede, turistlere yönelik muafiyetler şu maddelerle düzenleniyor:

"Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler."

Faaliyeti duracak iş yerleri

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmeye devam edileceği bildirildi:

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecekler.

AVM'ler hafta sonu kapalı

Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, ancak hafta sonları kapalı olacak.

Eğitim öğretim

Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilecek.

Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak" ifadelerini kullandı. "Tedbirlere uyarsak normal hayat yakın" diyen Erdoğan, şunları söyledi: