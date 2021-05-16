CHP'li milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart astı

44 dakika önce

Kaynak, Twitter/MTanal

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 450 metrekarelik "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı astı.

CHP'li milletvekilleri, Merkez Bankası rezervlerinden eksildiğini söyledikleri 128 milyar dolarla ilgili eylemlerini, Twitter hesaplarından duyurdu. Vekiller, pankartın asılmasını Twitter hesaplarından '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaştı.

Mahmut Tanal da paylaşımında "Bu vesileyle "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?" sorusunun da cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini öne sürüyor.

İktidar kanadı ise bu tartışmayı "gündem değiştirme" çabası olarak nitelendiriyor ve döviz rezervlerinde herhangi bir eksiklik olmadığını savunuyor.

Tanal: Pankartımızı kaptırmadık

CHP Milletvekili Başarır'ın paylaştığı görüntülerde pankartın asılmasının ardından köprüde görev yapan ekiplerin milletvekillerinin yanına geldiği görüldü.

Polis ekipleri milletvekillerinin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise "Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar, biz imza da atarız. Biraz dursun, biz toplarız" dedi.

Mahmut Tanal, güvenlik görevlilerine pankartı teslim etmediklerini bildirirken, "Süleyman Demirel şapkayı kaptırmazdı. Biz de pankartımızı kaptırmadık. Mülkiyeti bize ait. Başka eylemlerde de kullanırız. O nedenle polisin almasına izin vermedik, kendimiz topladık aldık" dedi.

AKP'li Külünk İstanbul Valisi'ne seslendi

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li vekillerin eylemine tepki gösterdi.

Külünk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya hitap ederek, "Sayın Ali Yerlikaya'nın, pankart asılması ancak izne bağlı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP tarafından yasa dışı yöntemle asılan pankartla ilgili takibatı yapacağından eminiz" dedi.

'128 milyar dolar' tartışması nasıl başladı?

Türkiye'nin sahip olduğu döviz rezervlerinin durumu uzun bir süredir piyasalarda kaygı yaratan unsurlar arasında yer alıyor.

Berat Albayrak'ın bakanlık döneminde Türkiye'nin döviz kurundaki hızlı yükselişleri dengelemek ve kuru belli bir seviyede tutmak için kamu bankaları üzerinden rezervlerden döviz satış yapma politikası uyguladığı belirtiliyor. Bu da rezervlerde erimeye yol açan bir neden olarak gösteriliyor.

Ekonomistler, ileriye dönük swap işlemleri de hesaba katıldığında Türkiye'nin net rezervlerinin eksiye düştüğüne dikkat çekiyor. Bu miktar yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

TCMB'nin döviz rezervlerinin seyri ve swap işlemleri hesaba katılarak yapılan tüm bu hesaplamalar, Türkiye'nin kuru aşağı çekmek için 130 milyar dolar civarında bir rezerv satışı gerçekleştirdiği iddiasının temelini oluşturuyor.

Ali Babacan, bu rezervlerin serbest kur rejimine aykırı bir şekilde eritildiğini ve "ciddi bir kural ihlali" yapıldığını öne sürdü. Babacan'ın bir diğer iddiası da Ağbal'ın rezervlerden döviz satışı yapılarak kuru belli bir seviyede tutma politikasıyla ilgili inceleme başlatmasından dolayı görevden alındığı yönünde.

CHP de bir süredir hem sosyal medyada hem de parti teşkilatı üzerinden "128 milyar dolar nerede" kampanyası yürütüyor.

Son olarak, CHP'nin İstanbul'daki ilçe binalarına astığı "128 milyar dolar nerede" yazılı pankartlar polis tarafından vinçle indirildi. Ayrıca bazı illerde billboard'lara asılan benzer ilanlar yasaklandı.

CHP, 128 milyar doların kaybolduğu iddiaları ve pankartların yasaklanmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na genel görüşme önergesi verdi.

İktidar ise iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı başında yaptığı bir konuşmada, rezerv kaybı olmadığını ve bu paranın "milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda" olduğunu söyledi.