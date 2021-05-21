Sedat Peker: AKP, Peker’in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını Salı günü değerlendirecek

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

21 Mayıs 2021, 18:53 +03 Güncelleme 56 dakika önce

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi partiler, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kamuoyunda tartışma yaratan video paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın da aralarında bulunduğu birçok ismi hedef alan video paylaşımlarını Meclis gündemine getirmeyi tartışıyor.

Muhalefet partileri, iddiaların araştırılması için TBMM'de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istiyor. Bu konuda AKP'nin tutumu merak ediliyor. AKP, Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına gerek olup olmadığını, partinin Salı günü yapılacak grup yönetim kurulu toplantısında ele alacak.

CHP: Susurluk'tan daha vahim

Sedat Peker'in kamuoyunda tartışma yaratan iddiaları ile ilgili olarak muhalefet partileri, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

CHP yönetimi, Peker'in bazı gazeteci ve siyasetçilerle ilgili iddialarına dikkat çekiyor, bu durumu "Susurluk'tan daha vahim" diye nitelendiriyor. CHP, Peker'in bazı siyasetçilerin bağlantılarına ilişkin iddialarının iktidar kanadından "Yargı tarafından soruşturulsun" diyerek geçiştirilmeye çalışıldığını savunuyor. "Yargının bağımsız olmadığı" gerekçesiyle, tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının önemine dikkat çekiyor.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri bu konuda bir Meclis araştırma önergesi vermeye hazırlanıyor. Ancak muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler, bu konuda hemen aceleci olunmaması, Peker'in yeni iddialarının da dinlenmesi gerektiği görüşünde.

İYİ Parti yetkilisi: Turpun büyüğü heybede olabilir

İYİ Partili bir yönetici, Peker'in yeni açıklamalarının beklenmesi gerektiğini ve bu konunun hemen bir "siyasi malzeme"ye dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, "Turpun büyüğü heybede olabilir, geride olabilir, diğer açıklamaları da görmek lazım" görüşünü dile getirdi.

Kaynak, DHA

Siyasi kulislerde tartışılan bir başka konu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasi geleceği.

Muhalefet cephesinde, Peker'in hedef aldığı ve kendisine TRT ekranlarından yanıt veren Soylu'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rahatsız olduğu iddiaları dile getiriliyor.

Bazı İYİ Parti kurmayları, TRT'de katıldığı programda "İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur" diyen Soylu'nun, doğrudan Peker'in iddiaları nedeniyle istifa etmeyeceğini ya da görevden alınmayabileceğini söylüyorlar. Ancak ilerleyen süreçte Soylu'nun, "Erdoğan ve hükümetinin benim üzerimden yıpratılmasına müsaade etmem" diyerek görevden çekilebileceği yorumu yapıyorlar.

Soylu'nun açıklamalarının AKP içinde de rahatsızlık yaratmış olabileceğine dikkat çekiliyor. Peker'in videolarının yayımlanmamasının engellenmemesi de buna örnek gösteriliyor.

MHP: Erdoğan'ı hedef alan bir operasyon

Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise Peker'in açıklamaları, "Erdoğan'ı hedef alan bir operasyon" olarak yorumlanıyor ve arkasında bazı dış kaynaklı güçlerin olabileceği ifade ediliyor.

Daha önce istifa kararı alan Soylu'ya sahip çıkan MHP'de, Soylu'nun Peker'in iddiaları nedeniyle istifa etmesi ya da görevden alınmasının doğru olmayacağı belirtiliyor.

Ancak bazı MHP kaynakları, İçişleri Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunan isimlerin "daha dikkatli ve az konuşması gerektiğine" dikkat çekerek, "Soylu, terörle mücadelede başarılı bir isim. Bundan sonraki durumu ise süreci nasıl yöneteceğine bağlı" yorumunu yapıyorlar.

AKP kulislerinde, iddiaların araştırılmasına karşı olunmadığı ancak Peker'in iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanı'nın istifası ya da görevden alınmasının "suçlamaları kabul" anlamına geleceği gerekçesiyle doğru olmayacağı belirtiliyor.

Ancak AKP'de esas olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izleyeceği tutum bekleniyor.

AKP kaynakları, Peker videolarının engellenmemesini ise "fazla merak ve ilgi uyandırmasına, VPN'le engellemenin de aşılacak olmasına" bağlıyor.

Kaynak, DHA

AKP yönetimi Meclis araştırmasını gündemine aldı

Peker'in iddiaları ile ilgili muhalefetin gündeme getirdiği Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusu AKP'de de tartışılıyor. AKP'de ağırlıklı görüş, bu iddiaların yargı tarafından incelenmesi gerektiği yönünde. Ancak iktidar partisi, TBMM'nin denetim yollarının işletilmesi seçeneğini de gündeminde tutuyor.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, gazetecilerin sorusu üzerine yargının bu iddiaları araştırması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Sayın Bakanımızın özelikle kendisiyle ilgili varsa bir iddia, bunların tüm ayrıntılarıyla soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili çağrısı bellidir. Yargının yaptığı çalışma ortada. Yargıya intikal eden meselelerde, yargının görüşmekte olduğu hususlarda Meclis'te siyasi bir değerlendirme yapılması doğru değil. Ancak bu soruşturmalar devam eder, hukuken anayasal rejiminin öngördüğü usul çerçevesinde bu mesele Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını gerektirirse çetelerle, mafyalarla, bunların bütün uzantılarıyla ilgili geçmişte yaptığımız çalışmalar, araştırmalar benzerini bugün de yapmaktan kaçınmayız" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın tutumu belirleyici olacak

AKP yönetiminin Peker'in iddialarıyla ilgili izlenecek yöntem konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izleyeceği tutum belirleyici olacak.

Parti kulislerinde de Erdoğan'ın gelecek hafta yapılması planlanan Meclis Grup Toplantısı'nda Peker'in iddiaları ile ilgili mesajlar vereceği beklentisi yüksek.

Erdoğan'ın vereceği mesajlara göre de Meclis Araştırma Komisyonu kurulup kurulmayacağı konusundaki tavrın netleşmesi bekleniyor.