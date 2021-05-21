Soylu hakkındaki iddiaları bakanlara soran Anadolu Ajansı Muhabiri işten çıkartıldı

24 dakika önce

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Anadolu Ajansı Twitter'da yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları Bakanlar Mustafa Varank ve Ekrem Pakdemirli'ye soran muhabiri Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın kurumsal Twitter hesabında yapılan açıklamada "Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" dedi.

AA'nın açıklamasında "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" denildi.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Turan'ın "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar."ilkesini çiğnediği kaydedildi.

Açıklamada "Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki 'Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar' maddesini de ihlal etmiştir" denildi.

Turan hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğu, ayrıca 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı`nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapıldığı da kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettun Altun da, Anadolu Ajansı'nın açıklamasıyla birlikte yaptığı Twitter paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" dedi.

AA Muhabiri Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündeme getirdiği iddialardan bahsedip, "Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum" demişti.