Türkiye, plastik ambalaj türü atıkların çoğunun ithalatını yasakladı

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Türkiye, plastik ambalaj türü atıkların çoğunun ithalatını yasakladı

15 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre örgütü Greenpeace'in araştırmasının ardından günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıkların ithalatını yasakladı.

Greenpeace'in Pazartesi günü yayımladığı yeni rapora göre, geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı olsa da toplanıp yakıldı.

Raporda İngiltere'nin 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğu kaydediliyor.

Atıkların Türkiye'de geri dönüştürülmek yerine, bir kısmının yollara, tarlalara ve su kaynaklarına atıldığı ve buralarda yakıldığı görüntülerle tespit edildi.

Araştırmacılar rapor için Adana'daki 10 çöp sahasını inceledi ve İngiltere'de faaliyet gösteren Tesco, Asda, Co-op, Aldi, Sainsbury's, Lidl ve Marks & Spencer gibi süpermarketlere ait plastik poşetler ve yine bu şirketlerin ürünlerini buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine 152 tesiste denetim yapıldığını, 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve 32 işletmeye 8 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı.

Kurum, "Artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek" dedi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, plastik atıkların yurt içinde geri dönüştürülmesi yönünde kararlı olduklarını söyledi.

Bakanlık şunları aktardı:

"Plastik atıkların OECD dışı ülkelere ihracatını yasaklamayı ve daha sıkı kontroller yoluyla - Türkiye gibi ülkeler de dahil olmak üzere - yasa dışı atık ihracatını kısıtlamayı taahhüt ediyoruz."

Dünyanın en büyük plastik atık ithalatçılarından Çin'in 2017'de çöp ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye en fazla ithalat yapan ülkelerden biri haline geldi.

Türkiye 2020'de 2016'ya kıyasla 20 kat daha fazla plastik atık ithal etti.

Greenpeace raporunda, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük plastik atık çöp ithalatçısına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Türkiye, geri dönüştürülmek üzere gönderilen ancak aracı bir Türk firmasının kapatılmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle Türk limanlarında mahsur kalan 10.000 ton atığın geri gönderilmesi konusunda Alman yetkililerle görüşmelerde bulunuyor.