Türkiye’nin Eurovision macerası neden yarıda kesildi?

Efe Öç

İstanbul

8 dakika önce

Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez, Semiha Yankı'nın "Seninle bir dakika" isimli şarkısı ile 1975 yılında katıldı. 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada Sertab Erener ile ilk kez birincilik alındı. Türkiye, 2013'te ani bir kararla yarışmaya katılmama kararı aldı.

O dönem TRT'den sorumlu bakan olan Bülent Arınç, "Biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek gidelim istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik olmuyor." demişti.

Arınç'ın ileride şartlar müsait olursa geri döneriz dediği yarışmaya Türkiye son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katıldı.

Covid 19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Eurovision, Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılıyor.

Bu yarışma öncesi, katılmama kararını ve Türkiye'nin Eurovision macerasını, 97 yılındaki yarışmada üçüncü olan Şebnem Paker ve müzik yazarı Murat Meriç'le konuştuk.