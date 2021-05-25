AKP, mini infaz paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 15 yaş altı çocuğu olan annenin cezası ertelenecek

Ayşe Sayın

Gazeteci, Ankara

27 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazının, eşinin de cezaevinde olması veya ölmüş olması halinde ertelenmesinin yolunu açıyor.

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 11 maddelik yeni infaz düzenlemesi küçük çocuğu bulunan kadın hükümlüler açısından önemli düzenlemeler getiriyor.

Buna göre 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün cezası, eşi de cezaevindeyse veya ölmüşse, çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek.

Erteleme kararı, hükümlünün "toplum güvenliği açısından ağır tehlike oluşturmayacağı" kanaati doğrultusunda cumhuriyet başsavcılıklarınca verilebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek ve bu süre içinde çocuğun ölmesi veya babanın tahliye edilmesi durumunda erteleme kararı kaldırılarak, kadın hükümlünün cezasının infazına devam edilecek.

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Yasa teklifi ile getirilen diğer bazı düzenlemeler şöyle:

E-posta ile haberleşme hakkı

Gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde Adalet Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hükümlülere, telefon, mektupla haberleşmenin yanı sıra elektronik posta ile haberleşme olanağı sağlanacak.

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

Terörden hüküm giyenin görüşmeleri dinlenip, kaydedilecek

Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar yoluyla kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya dahil edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecek. Adi suçlular ise dinleme kapsamı dışında olacak.

İşkence ve kötü muamele önlemi

Cezaevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlemleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek gibi görevleri bulunan "ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları"nın görev kapsamı genişleyecek.

Yeni düzenlemeye göre izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek. Böylece tutuklu ve hükümlüye cezaevi dışındaki mekanlarda da kötü muamele ve işkence iddialarının da yerinde incelenmesi hedefleniyor.

Mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da gönderilmesi sağlanacak.

Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yetkilendiriliyor Bakanlıkça, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbirin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.

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