Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında yakalama emri düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Reis Sedat Peker hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi" denildi.

Açıklamada, Sedat Peker ilgili yakalama kararında geçen 'Reis Sedat Peker' isminin Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir ilave yapılmadığı da belirtildi.

Organize suç örgütü kurma gerekçesiyle aranan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunuyor.

Sedat Peker, 2 Mayıs'tan itibaren yayımlamaya başladığı videolarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım dahil olmak üzere çok kişi hakkında iddialarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında "Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız" açıklaması yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi katıldığı Habertürk canlı yayınında, "Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyecek, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek" ifadelerini kullanmıştı.

'En kolay yolu seçmişler'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin olarak, "İddialarla ilgili soruşturma açmak yerine en kolay yolu seçip, yurt dışına kaçmış birine yakalama kararı çıkartmışlar" değerlendirmesini yaptı.

Yakalama kararı ne anlama geliyor?

Yasalara göre yakalama kararları, kişinin ifadesinin alınması amacıyla uygulamaya konuyor. Kişi önce ifade için Emniyet'e davet ediliyor. Eğer gelmezse zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılıyor.

Ancak çıkarılan yakalama kararını ancak Türk polisleri uygulayabiliyor. Bu nedenle söz konusu kararın Sedat Peker Türkiye'ye girene kadar herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Interpol kırmızı bülten çıkardı mı?

BBC Türkçe'nin Pazartesi günü ulaştığı hükümet kaynakları, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin tüm resmi yazışmaların tamamlanarak Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) iletildiğini ancak sürecin Interpol'de tıkandığını belirtmişti.

Bir yetkili, Interpol'den resmi bir kırmızı bülten çıkarılmamasına rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın Peker'in bulunduğu ülkelerle resmen temasa geçerek Peker'in iadesini istediğini söyulüyor.

Peker ise yayımladığı bir videoda, bir ülkeden diğerine kaçmasına neden olan süreci anlatırken, Türk hükümetinin büyükelçiliklerin aracılığıyla bulunduğu ülkelerin hükümetleri nezdinde baskı kurduğunu öne sürüyor.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki evine operasyon düzenlendikten sonra İstanbul'a giden bir uçağa bindirilmek istendiğini ancak Türkiye'de başının siyasi nedenlerle derde gireceğini iddia edince, üzerinde sadece pasaportu ile Kosova sınırına bırakıldığını söylüyor. Bu şekilde önce Arnavutluk'a, oradan Fas'a gittiğini ancak Fas'ta da baskıya maruz kalınca BAE'ye geçtiğini belirtiyor.