Türkiye'de Covid-19 kısıtlamaları 'kademeli normalleşme' kapsamında hafifletiliyor

35 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Haziran ayı için Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerde kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Buna göre;

-Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 5:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek

-Hafta sonu ise cumartesi 22:00 ile pazartesi sabahı 5:00 arasında, yani pazar gününü tamamını kapsayacak şekilde uygulanacaktır

-Temmuz ayında kısıtlamalar, vaka ve vefat sayılarındaki değişim ve aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek

-Restoran, lokanta, pastane, kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 7:00 ile akşam 21:00 arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24:00'e kadar da paket servisini sürdürecektir. Bu mekanlarda Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir.

-Yaklaşık bir buçuk aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, spor salonu, halı saha gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7:00 ile akşam 21:00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

-Diğer iş yerlerinin pazar günü hariç belirlenen saat ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleri ile ilgili uygulama sürdürülecektir.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde, 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir.

-Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir.

-Spor kulüpleri genel kurullarının Haziran'ın ilk gününden itibaren; diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilecektir.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Kaynak, Getty Images

Yeni kademeli normalleşme adımları, İçişleri Bakanlığı yayımlayacağı genelgede detaylandırılacak.

Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs arasında uygulanan ve "tam kapanma" adı verilen daha sert önlemlerin ilk aşamada yumuşatılmasının ardından vaka sayılarında yaşanan düşüşü "İki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nisbi azalmanın hedeflediğimiz oranda olmasa da sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığının göstergesidir." diyerek açıkladı.

Açıklanan önemler, Haziran ayı boyunca devam edecek. Erdoğan, "Temmuz ayında kısıtlamalar, vaka ve vefat sayılarındaki değişim ve aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek" dedi.

Ziya Selçuk: İlkokul öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabında "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." açıklamasını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da 1 Haziran'dan itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

Kademeli normalleşme 17 Mayıs'ta başlamıştı

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.

Bu sebeple 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi, vaka sayılarının 10 binlere indiğinin açıklandığı 17 Mayıs'ta sona erdi.

17 Mayıs'tan bu yana hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar, yani tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.