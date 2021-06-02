Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 dakika önce

Kaynak, DHA

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996'da Kuzey Kıbrıs'ta öldürülmesiyle ilgili olarak ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Atilla Peker, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım etmekle" suçlanan Peker'in yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in, Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Sedat Peker, yayımladığı videolarda, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini öne sürmüş, bu talep üzerine kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini iddia etmişti.

Peker, sonradan Korkut Eken ile görüştüğünde "başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünün söylendiğini" söylemişti.

Peker'in dilekçesinin ardından soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Atilla Peker'in dilekçesinin teslim alınması sonucunda soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

"Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Gazeteci yazar Kutlu Adalı

Kuzey Kıbrıs'ta da Cumhuriyet Meclisi'ndeki partiler Meclis Araştırma Komitesi kurularak cinayete ilişkin sürecin takip edilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Ancak Kuzey Kıbrıs'taki siyasetçiler, Türkiye ile kurulacak eşgüdümün ve Türkiye'deki makamların alacağı kararların hukuki süreçte belirleyici olacağını ifade etmişti.

Sedat Peker'in iddiası neydi?

Sedat Peker 23 Mayıs'ta yayımladığı 7. videoda, Kutlu Adalı cinayeti için kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti.

Peker, olayla ilgili iddialarını şu sözlerle anlattı:

"Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz... Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Bana dedi ki, 'Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor.' İki profesyonel dedi. Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, 'Halloldu o iş' dedi."

Eken, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Adalı'yla ilgili olarak, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim" dedi, o dönem "PKK'nın, yaralıları Güney Kıbrıs'a taşımasına el koymak için Kuzey Kıbrıs'ta bulunduğunu" söyledi.

Atilla Peker ise 24 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Peker bu gelişme sonrası "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" açıklamasını yapmıştı.