'Parlamenter demokrasi mazi oldu' diyen Erdoğan'a muhalefet hangi sözlerle yanıt verdi?

19 dakika önce

CHP'li Özel: 40 gün değil, her gün koalisyon konuşuyoruz

"Çok partili sistem" ile "çok partili koalisyon" ifadelerinin farklı kavramlar olduğuna dikkat çeken Özel, "Dili sürçtüyse, her dili sürçtüğünde paldır küldür açıklama yapan Fahrettin Altun neden konuşmuyor?" diye sordu.

"Biz bu rejim için anayasa değişikliği yapılırken uyarmıştık. 'Demokratik parlamenter sistemde seçim yapılır, bir parti tek başına iktidara gelirse yönetir, gelmezse 40 gün koalisyon konuşulur, sonra ülke yönetilmeye başlar; bu rejimi getirirseniz her gün koalisyon konuşulacak' dedik. Şimdi her gün koalisyon konuşuluyor, her gün ittifak tartışmaları var. AKP memnun mu MHP'yle koalisyondan? Parti içinde huzur var mı? Herkes 'Bu MHP'den bıktık' demiyor mu?"