İYİ Parti lideri Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ortak aday çıkarmalı

5 Haziran 2021

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, 2023'te yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın tek aday çıkarmasından yana olduğunu söyledi.

Akşener, "Ortak bir adayla gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum" diyerek, Millet İttifakı paydaşlarının birbiriyle rekabet etmesini doğru bulmadığını kaydetti.

"Kiminle alacaksak, aday o olmalıdır" diyen Akşener, ittifak olarak masaya oturulduğunda bir noktaya varılacağını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "son derece akılcı ve iyi niyetli davrandığını" ekledi.

İYİ Parti lideri Akşener, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini savundu.

'Millet İttifakı iktidar olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ilk seçimde gideceğini" ileri süren Akşener, şunları söyledi:

"Pandeminin yönetilememesi, ekonomik tablo, üzeri örtülebilecek şeyler değil. Anketlerde 'Sedat Peker'in doğru söylediği' çıkıyor. Ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam gece uyuyamam.

"Erdoğan, ne zaman olacağı önemli değil, önümüzdeki seçimde gidecek. Sandıkla demokratik bir şekilde... Millet İttifakı iktidar olacak, aynı Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi. Parlamenter sistem gelecek Türkiye yoluna devam edecek. Yeni bir beyaz sayfanın açıldığı Türkiye ile karşı karşıya kalacağız."

'Bir baktık ki aile olmuşlar'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AKP'yi eleştiren Akşener, "Bir baktık ki aile olmuşlar. Her unsurla aile olunmuş. Bu konular gündeme geldiğinde 2 şey söyledim. Birincisi aile işlerine karışmıyoruz dedim. Göndermeydi. Herkes kulağının üstüne yattı" ifadesini kullandı.

1996 yılındaki Susurluk kazasına ilişkin konuşan Akşener, "29 dava açılmıştır Susurluk meselesiyle ilgili. Bunun 8 aylık sürede 27'sini mahkemeye gönderen bakan benim. Hangi iddia varsa araştırtmıştım" dedi.

Netanyahu benzetmesi: 'Ağzımdan kaçmış değil'

Akşener'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diye bahsetmesi kendisi ile Erdoğan arasında polemiğe neden olmuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Akşener ve Erdoğan arasında 'Netanyahu polemiği' yaşanmıştı.

Akşener, söz konusu polemikle ilgili de değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Ben Sayın Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetirken siyaset sistemine vurgu yaptım. Nitekim eski ABD Başkanı Donald Trump bunlardan biriydi… Ben akademik dünyadan geliyorum, bunu çok bilerek söyledim. Ağızdan kaçmış filan değil."

Rize İkizdere'deki esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe de değinen Akşener, "İkizdereli esnaftan, insanlardan bir çirkinlik görmedim. Organize bir iş yapmışlardı, fakat ülkeyi yönettikleri gibi beceriksiz bir organizasyondu" dedi.