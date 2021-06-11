EURO 2020: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın klasik formasının 99 yıllık hikayesi

Efe Öç

BBC Türkçe

11 Haziran 2021

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bir yıl gecikmeli olarak başlıyor. Turnuvada parlayabilecek takımlar arasında gösterilen Türkiye, klasik olarak tanımlanan ay yıldızlı forması ile üst turları hedefliyor.

Klasik kırmızı bantlı formayı, Türkiye Milli Futbol Takımı ilk kez yaklaşık 100 yıl önce giydi.

FIFA'nın resmi kayıtlarına göre, Türkiye ay yıldızlı forma ile ilk kez 26 Ekim 1923'te Romanya karşısına çıktı.

"Futbol Tarihimizin Kadim Devreleri Türkiye Futbol Tarihi" ve "Osmanlı Melekleri" isimli kitapların yazarı olan Mehmet Yüce, bu karşılaşmadan önce bantlı formanın ilk kez, 1922 yılında İstanbul'daki İngiliz karmasına karşı oynanan 5 karşılaşmanın sonuncusunda giyildiğini kaydediyor.

Osmanlı Devleti'nin yıkılması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken dönem oluşumu tarafından seçilen bu kadro, ilk dört karşılaşmada Darüşşafaka kulübünün yeşil siyahlı forması ile sahaya çıkıyor.

İstanbul basını tarafından "milli" olarak tanımlanan bu takımın oyuncularından Refik Osman Top karşılaşmaya ilişkin anılarında, beşinci maça, ilk kez ay yıldız olmadan bantlı forma ile çıkıldığını yazıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Mehmet Yüce, bu formaya, karşı takımdan farklılaşmak için "ihtiyaç nedeniyle" bant takıldığını ve bunun seyirci tarafından benimsendiğini söylüyor.

Klasik olarak tanımlanan bantlı forma, İstanbul'da 1984 yılında oynanan İngiltere maçına kadar tek forma olarak kullanıldı.

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020'de bu bantlı formaların çağdaş versiyonları ile sahaya çıkacak.