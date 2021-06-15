Veyis Ateş hakkındaki iddialar: Muhalefet, savcıları soruşturma açmaya çağırdı

12 dakika önce

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Muhalefet partileri, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in, hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiaları hakkında savcıları göreve çağırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim için istendi bu para?" diye sorarken, HDP "Hukuk sadece muhalifleri sindirmek için mi var?" dedi.

Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdü. İddialarla ilgili olarak muhalefetten açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum" dedi.

"Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal" diyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise, "İşin özü, gazeteci görünümlü şahıs Veyis Ateş Sezgin Baran Korkmaz'a haraç kesmiş, hem de bakan Süleyman Soylu adına! AKP'nin memleketi getirdiği hale bakın, yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da, "Para kime verilecekti?" diye sordu:

"Veyis Ateş 10 milyon Euroyu kendisine değil, 'S. B. Korkmaz ile uğraşan klik' adına istiyor. 'Uğraşan' denilenden kasıt SBK ile ilgili soruşturma. Veyis, 'Bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün' dedikten sonra da 'hakem' olarak parayı istiyor. Klik kim? Para kime verilecekti?"

'Soracak bir savcınız yok mu?'

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslenerek, "Veyis Ateş denen kişiyi çağırıp, 'Millet açlıktan intihar ederken sen tehdit ve şantajla Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istedin mi?' diye soracak bir savcınız yok mu? Hukuk, sadece muhalifleri sindirmek için mi aklınıza geliyor?" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden soruşturma

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Veyis Ateş'le ilgili yapılan şikâyetleri de değerlendirdi.

Toplantıda Veyis Ateş'in hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verildi. TGC Yönetim Kurulu Veyis Ateş'in savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağını karara bağlayacak.

Veyis Ateş hakkındaki iddialar neler?

Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkilerinden menfaat elde ettiğine yönelik iddiaları ilk olarak Sedat Peker gündeme getirdi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla aranan Peker, 6 Haziran Pazar yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı, Pazartesi günü Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları gündeme getirdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem" dedi.

10 milyon euro istendiği iddia ediliyor

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Çarşamba günkü köşe yazısında, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak Veyis Ateş ile aralarında geçen telefon konuşmasını dinlettiğini söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçtiği ileri sürülen telefon konuşmasını aktaran Sevilay Yılman, konuşmalarda Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye dönebilmesi için Ankara'da görüşmeler yaptığını, durumu Korkmaz lehine çevirmek için "Talep ettikleri meblağı onlara yollaması gerektiğini" söylüyor.

Bunun üzerine Sezgin Baran Korkmaz'ın "Abi diyelim yolladım 10 milyon euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?" diye sorduğunu belirten Yılman, Veyis Ateş'in Korkmaz'a verdiği yanıtı da aktarıyor:

"Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."