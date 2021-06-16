Güneydoğu’da kuraklık nedeniyle tarım alanları büyük zarar gördü: 'Tarlamızın beyin ölümü gerçekleşti'

Hatice Kamer

Diyarbakır

16 Haziran 2021, 18:29 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Türkiye'de kuraklık 41 ilde etkili oldu. Mercimek, buğday ve arpa üretiminin en fazla yapıldığı Güneydoğu Anadolu'da, ekili hububat alanlarında kuraklık kaynaklı zarar oranı yüzde 70 ile 90 arasında değişiyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), yalnızca buğdayda 1,5 milyon ton rekolte kaybı olacağını açıkladığını duyurdu.

Odalar ve çiftçi birliklerine göre ise kayıp 3,5 milyon tona ulaşabilir.

Tarımdaki kuraklık hayvan yetiştiriciliğini de etkileyecek.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kervanpınar köyü de kuraklıktan mağdur. Ataş ailesinin ekili 250 dönümlük arazisinde zarar oranı yüzde 100'e varıyor.