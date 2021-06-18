HDP İzmir il binasına saldırı: Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

18 Haziran 2021, 13:04 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, HDP İzmir il binası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasında dün sabah silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı. Gözaltına alınan Gencer, emniyetteki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

Onur Gencer dün sabah 11.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na girmiş, etrafa ateş açmış ve Deniz Poyraz'ı öldürmüştü.

Demirören Haber Ajansı (DHA), HDP İzmir il binasına taksiyle giden Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğunun öğrenildiğini bildirdi.

DHA ayrıca Gencer'in saldırıyı, Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiğini, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediğini aktardı.

Yine DHA'nın haberine göre, Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah yoktu. Gencer, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söyledi.

Gencer'in Instagram hesabında tüfekli ve poligonda ateş açarken çekildiği fotoğrafları bulunuyor.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: Bu planlı bir saldırı

Halk TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Failin kendisi de 'Kimi görseydim öldürmek üzere gittim' diyor. Duvarlarda emniyetin işaretlediği mermi sayısı 35. Bunu tek şarjörle gerçekleştirmek mümkün değil. Yukarda silah sesleri gelirken polis yukarı çıkmıyor. Bütün bunlar olayın planlı bir saldırı olduğunu gösteriyor" dedi.

Mithat Sancar ayrıca, bir süredir il binalarının önünde protesto çadırı kurulduğunu, bunun gerginlik yarattığını ve yaptıkları başvurulara rağmen çadırın aldırılmadığını söyledi.

Onur Gencer'in bu çadıra gittiği yönünde bilgiler de aldıklarını söyleyen Sancar, "Katilin rastgele bir meczup, öfkeli bir şahıs olarak sunulması gerçeklerin üstünü örtmek için yapılan manevradır" dedi ve ekledi:

"Gözaltı süresi bir tweetten bile 4 gün sürebiliyorken, gözaltı sürelerinin uzun tutulması olayın arka planının aydınlatılması için olduğu söyleniyorken, katil birkaç saat emniyette tutulduktan sonra adliyeye sevk edildi.

"Olayın arkasında neler olduğunu yetecek herhangi bir araştırmaya yetecek bir sorgunun yapılmadığını da avukat arkadaşlarımızdan öğrendik.

"Türkiye'de bir kaos yaratılmak isteniyor ve bu da onun bir parçası. İktidar çok sıkıştı, iyice bir çöküş tablosu yarattı. Buradan çıkışın olağan yollarla gerçekleşmeyeceği gibi bir varsayımı ciddiye almak zorundayız. Böyle bir varsayım kaos planlarını da beraberinde getirir.

"Emniyet Teşkilatı'nın başındaki şahıs bu kadar şaibe altındayken böyle bir aydınlatma sürecinin yaşanabileceğini beklemek saflık olur. Görev Türkiye'de muhalefete düşüyor. Bütün muhalefet partilerinin başkanlar düzeyinde bir araya gelmeleri gerekiyor, bu çok ciddi kaos planına karşı birlikte değerlendirme yapmak lazım."

Kaynak, DHA

HDP, saldırıdan hükümeti sorumlu tutmuştu

HDP'den yapılan açıklamada, saldırıdan hükümet sorumlu tutulmuş, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" denilmişti.

Saldırı sonrası HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, "Katilin amacı katliam yapmaktı" demiş ve saldırganın dün yapılması planlanan 40 kişilik toplantıyı hedef almak istediğini söylemişti.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, saldırının düzenlendiği İzmir il binasının, 24 saat aralıksız polis gözetiminde olduğuna da dikkat çekilmişti.

Saldırı sonrası tüm partiler kınama mesajları paylaşmış, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" demişti.