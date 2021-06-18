HDP'ye kapatma davası: Anayasa Mahkemesi raportörü, iddianamenin kabul edilmesini istedi

18 Haziran 2021, 13:27 +03

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Anayasa Mahkemesi iddianameyi daha önce eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle geri yollamıştı

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Halkların Demokratik Partisi'nin(HDP) kapatılması istemiyle gönderilen iddianameyi inceledi. Raportör, iddianamenin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve "HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" suçlamalarınn yer aldığı iddianame daha önce AYM tarafından, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle geri gönderilmişti.

Raportör, ilk incelemede iadeye neden olan eksikliklerin giderildiğini belirtti.

AYM heyeti Pazartesi günü Türkiye saatiyle 10.00'da toplanarak, iddianamenin kabul edip edilmeyeceğine karar verecek.

HDP iddianamenin ikinci kez AYM'ye gönderildiği 7 Haziran günü, sosyal medyada #HDPyiDeğilMafyayıYargıla etiketiyle tepki göstermişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da sosyal medya hesabından, "7 Haziran yenilgisini hazmedemeyenler, yenilginin yıldönümünde umuda saldırmaya devam ediyor" paylaşımını yapmıştı.

Mal varlığına tedbir talebine ilişkin ne dendi?

İddianameye ilişkin ön inceleme raporunu tamamlayan raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabul edilmesini istedi.

Raportör buna karşılık Başsavcılığın, HDP'nin mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebinin bu aşamada reddedilmesini tavsiye etti.

Mahkeme heyeti, "partinin olası hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması" yönündeki tedbir talebini ilk inceleme sırasında ele alabileceği gibi daha sonra da karara bağlayabilecek.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, İddianame AYM tarafından da kabul edilirse HDP'den savunma istenecek

Kabul edilirse süreç nasıl işleyecek?

Mahkeme tarafından da kabulü halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

HDP'nin savunması sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. HDP, bu görüşe karşı da savunma yapacak.

Daha sonra raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Bir parti hakkında kapatma kararı alınabilmesi için 15 üyeli AYM'de üçte iki çoğunluk, yani 10 üyenin oyu gerekiyor.

İddianamede siyasi yasaklara ilişkin ne talep ediliyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, daha önceki açıklamalarında HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 partili hakkında siyasi yasak talep edildiğini ve partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini söylemişti.

Şahin, "843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi" demişti.

İddianame daha önce neden iade edilmişti?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için hazırladığı iddianameyi 17 Mart 2021'de AYM'ye sunmuştu.

AYM, iddianameyi eksik bulmuş ve iade etmişti.

İade kararı, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitine dayanıyordu.

AYM Genel Kurulu, iddianamede Anayasa'nın parti kapatmayı düzenleyen 68. ve 69. maddelerinde "terör örgütünün odağı olma" suçlamasının yer aldığına, bu iddianın da kişilerin eylemlerine dayandırıldığına ancak partiyle ilişkilendirilmediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme bu nedenle HDP'nin, "terörün odağı olduğu" iddiasının zayıfladığına işaret etmişti.