Berkin Elvan davası: Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Haziran 2021, 16:10 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Kaynak, @MSTanrikulu Fotoğraf altı yazısı, Karar duruşmasını bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi

16 Haziran 2013 günü, Gezi protestoları sırasında, attığı gaz fişeğiyle 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın yaşamını yitirmesine neden olduğuna hükmedilen polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dalgalı'nın "kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna" hükmedildi. Yurt dışına çıkışı yasaklanan Dalgalı, tutuklama kararı verilmediği için cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek.

Elcvan ailesinin avukatı Can Atalay, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu dava Gezi'de hayatını kaybeden bütün arkadaşların davasıdır. Bunu el çabukluğu ile istinaftan, Yargıtay'dan geri çevirmeye çalışacaklar, izin vermeyeceğiz" dedi. .

Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeği ile başından vurulan Berkin Elvan, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'de, 15 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Savcı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ocak ayındaki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını vermiş ve Fatih Dalgalı hakkında 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Bugünkü duruşmayı Berkin Elvan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıdan temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Berkin Elvan 11 Mart 2014'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti

Elvan ailesi son duruşmada ne dedi?

Duruşmada Berkin Elvan'ın annesi, ablası, babası ve ailenin avukatları ile sanık ve avukatları mütalaaya karşı son sözlerini söylediler.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Çocuğum taş atsa bile öldürmemeleri gerekirdi. Bana, babasına verselerdi. Çocuğumu öldürmeyeceklerdi. Devlet bunu yaptı, hala da yapıyor. Benim feryadım çocuklar ölmesin, başka analar ağlamasın diye. Ama her gün bize bir anne daha katılıyor" diye konuştu.

Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan ise Dalgalı'nın alacağı cezanın annemin içini bir nebze olsun soğutabileceğini düşünüyorum. Berkin'in masumiyetini kanıtlamaya çalışıyoruz, sanki biz yargılanıyoruz burada" dedi.

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ise tek taleplerinin adalet olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah oğlum ekmek almaya çıkmıştı. Ben operasyon geçirdiğim için ben gidemedim. O ekmek bize iki tarafı kırık gelirdi. Berkin yerdi uçlarını. Sekiz yıldır böyle bir şey olmuyor artık.

"Sizler her şeyi yapabilirsiniz yargıçlar. Bu ülke sizlerin elinde. Devleti temsil ediyorsunuz. Akan kanı durdurun artık. Güçlü garibanı ezmesin artık. Çocuğumuz geri gelmeyecek ama biz sekiz yıldır bu dava bir emsal teşkil etsin diyoruz."

Elvan ailesinin avukatı Can Atalay ise mahkeme heyetine hitaben, "Emri ben verdim' diyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyoruz, bulunmadığınız takdirde gerekçesini belirtmenizi istiyoruz" dedi.

Fatih Dalgalı kendisini nasıl savundu?

Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan sanık polis Fatih Dalgalı ise ölümden sorumlu olmadığını, yüzde 30'luk bir benzerlik yüzünden yargılandığını söyleyerek "Ben baştan beri devletime hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim" dedi ve beraatini talep etti.

Sanık avukatlarından biri, Berkin'in kafasında ZET fişeği nedeniyle ısı kaynaklı bir yanık olmadığını söyledi, suçun maddi unsurları olmadan müvekkilinin cezalandırılmasının vicdana sığmadığını söyledi.

Dava süreci nasıl gelişti?

Elvan ailesinin avukatları 25 Haziran 2013’te polislerle ilgili "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçlamayı "zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması" olarak değiştirerek kabul etti ve soruşturma başlattı.

Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Soruşturma 3,5 yıl sürdü ve 20 Aralık 2016'da bi çok kez savcı değiştikten sonra tamamlandı.

Savcı iddianamesinde polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık polis ise bugüne kadar görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

23 Ocak 2019 tarihli duruşmada dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, Berkin Elvan'ın sanık polis tarafından yapılan atış neticesinde yaralanması "kuvvetle muhtemel" olarak değerlendirildi. Ancak sanık polisin tutuklanması yönündeki talepler reddedildi.

Mahkeme heyetinin sanık kusurunun tespit edilebilmesi için jandarmadan istediği bilirkişi raporunda görüntülerdeki polisin "asli kusurlu olduğu" belirtildi.

Raporda ayrıca, Berkin Elvan'ın "yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği" gerekçesiyle "tali kusurlu olduğu" öne sürüldü.

Davanın bir önceki, 19. duruşması 29 Ocak 2021'de yine İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

O duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasında savcı, sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.