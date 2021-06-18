AB 'güvenli ülkeler' listesine Türkiye'yi yine almadı, TUI Belçika bu yaz Türkiye tatili satışlarını iptal etti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

15 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'yi "güvenli seyahat listesine" yine almadı. Belçikalı tur operatörü TUI, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yaz tatilinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik tüm paket tatilleri iptal etme kararı aldı.

Tur operatörü, turizm haraketliliğinin en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos döneminde Türkiye, Tunus ve Dominik Cumhuriyeti gibi popüler tatil ülkelerine turist göndermeyecek.

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre TUI bu kararı, AB seyahat kısıtlamaları nedeniyle aldı.

TUI Belçika sözcüsü Sarah Saucin, AB dışına zorunlu olmayan seyahatlerin hala önerilmediğine işaret ederek, bu konuda yakın gelecekte bir değişiklik olasılığı görünmediğini de vurguladı.

TUI sözcüsü, "Avrupa dışındaki varış noktalarının neredeyse tamamı hala kırmızı listede ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacak. Müşterilerimize netlik sağlamak için Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa dışındaki tüm varış noktalarına yönelik paket tatilleri iptal ettik" dedi.

TUI'nin iptal ettiği tatil ülkeleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Meksika, Jamaika, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti ve Miami de bulunuyor.

Şirket, yüksek sezon öncesi müşterilerine AB sınırları içindeki diğer seçenekleri zamanında sunmaya çalıştığını belirtti. AB içinde gidilecek bölgenin, yüksek vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınması halinde yolcular, kalkıştan 3 hafta öncesine kadar farklı bir varış noktası seçebilecek.

AB komisyonu, yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye'yi, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler" listesinden henüz çıkarmadı.

Birliğin iki haftada bir yaptığı güncellemeler kapsamında, kısıtlama uygulanmayacak ülkeler listesine Lübnan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk dahil edilirken Türkiye yine yer almadı.

AB'nin seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkeler şunlar:

ABD, Arnavutluk, Avsutralya, Çin ( sadece Hong Kong. Karşılıklılık olursa ülkenin tamamı), Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayland, Tayvan ve Yeni Zelanda.

AB tarafından 1 Temmuz'da güncellenecek listede, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların yumuşatılıp yumuşatılmayacağı da belli değil.

Kaynak, Getty Images

'Hollanda makamlarına başvurduk'

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, BBC Türkçe'ye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda Türkiye'deki son veriler ve AB Istatistik Ofisi'nin yayınladığı rakamlarla birlikte Hollanda makamlarına başvurduklarını söyledi.

Dişli, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları yumuşatmasının ardından, diğer AB ülkelerinden de aynı adımı beklediklerini vurguldı.

Türkiye'nin geniş turizm olanakları, zengin gastronomisi ve uygun fiyat avantajı nedeniyle Avrupalı turistler açısından çekim merkezi olduğunu belirten Büyükelçi, her iki doz aşısını yaptıran kişiler ile negatif test sonucu gösterenlere uygulanan seyahat kolaylıklarının Türkiye için de tanınmasını istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında batılı mevkidaşlarına Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talebini ilettiği öğrenildi.

Dışişleri kaynaklarına göre, AB yönetimi birlik üyesi ülkelerde turizmi canlandırmak amacıyla, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.