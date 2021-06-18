Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi, birbirlerini suçladı

26 dakika önce

Kaynak, Halk TV

Hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv ana haber sunucusu Veyis Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Ateş, Sezgin Baran Korkmaz adına aracılık yapmak için "bir lobi, klik adına 10 milyon euro istediği" iddialarını yalanladı. Canlı yayına bağlanan Korkmaz ise bu iddiasını yineledi.

Veyis Ateş, Korkmaz'ın "Bazı klik ve lobilerin sorun çıkardığını, kendisinin aracı olacağını ve bunun için 10 milyon euro istediğini ifade etti" iddiasıyla ilgili olarak "Ben bir lobi, klik adına 10 milyon euro istemedim" diye cevap verdi.

Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veyis Ateş'in yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı.

Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini, bir kaset dinlettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğünü yazmıştı.

İsmail Saymaz'ın 'Ben bu konuşmayı dinledim.... Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun?' sorusu üzerine Ateş, "10 milyon euro istemiş miyim, böyle bir kayıt var mı, ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon euro istemedim, böyle bir konuşma yapmadım" diye yanıt verdi.

Ateş, "Benim böyle bir görüşmem yok, bu adamın bana anlattığı dertleri var. O klik ve lobiler kimse araştırılsın. 7 Ocak'ın bir hafta öncesinde, sonrasında benim konuştuğum klik, lobi, HTS kaydı kimse ortaya çıksın" dedi.

Veyis Ateş, Korkmaz'ın kendisini aradığını ve "Sayın bakan beni yanlış anlıyor, lütfen bu mesajımı iletir misin?" dediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğinde ise bakanın kendisine "Keşke (telefonu) açmasaydın" dediğini ifade etti.

Kaynak, HALK TV

Ateş, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz için "uluslararası krize neden oldu" ifadesini kullandığını belirterek, "Devletin İçişleri Bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben kimim ki hangi yargı kliğini, hangi lobiyi bulabilirim ki bu işi 10 milyon euro'ya çözdürebilirim. Devletin bakanı gelecek yargıya teslim olacak diyor" açıklamasında bulundu.

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatil yaptığı dönemde tanıştığını söyledi.

Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, Eylül-Ekim gibi Sezgin Baran Korkmaz ile tekrar karşılaştığını söyledi.

"(Sezgin Baran Korkmaz) Kasım-Aralık olabilir, yurt dışına çıktıktan iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi yurt dışında, seni aramak istiyor dedi. 'Ben çok mağdur edildim' dedi. Ben aramadım, o aradı beni. 'Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' Ben 'yarın-bugün gidebilirim, gittiğimde iletirim' dedim. İki üç hafta sonra gittiğimde Sayın bakan Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi."

Kaynak, Halk TV

Sezgin Baran Korkmaz yayına bağlandı

Yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz ise Veyis Ateş'in kendisini aradığını belirterek, "Avukatım üzerinden beni aradı. Durumumu anlattıktan sonra beni anladığını ve yardım etmek istediğini söyledi" dedi.

Korkmaz, "Benim hukukçu bir arkadaşım üzerinden defalarca ulaşmaya çalışmış. Ben de Veyis Bey ile konuştuğumda kendisi bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ailemin, çocuklarımın ne kadar güç durumda olduğunu anlattım. O da beni çok iyi naladığını ve yardım etmek istediğini söyledi" diye konuştu.

Korkmaz, Veyis Ateş için, "Daha sonra beni aradı. Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblanın ne olduğunu söylediğimde 10 milyon euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi.

Veyis Ateş ise bu iddiaya, "Ben bir lobi, klik adına 10 milyon euro istemedim" diye cevap verdi.

'Sedat Peker'le 2016-17'de 4-5 kişi oturup yemek yedik'

Veyis Ateş, Sedat Peker ile tanışıp tanışmadığına dair soruya ise, "2016-17 olabilir, Kuruçeşme'de bir mekanda 4-5 kişi oturup yemek yedik, sohbet ettik. Ne siyaset konuştuk, ne iş konuştuk" diye yanıt verdi.

Habertürk'e, Sedat Peker ile söyleşi yapma teklifinde bulunup bulunmadığına dair soruya ise Ateş, bulunduğunu, ama olumlu yanıt almadığını ifade etti.

Ateş, Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığı iddialarıyla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, hangi devlet merciinden benim kasama para gelmiş? Pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaya hazırım" dedi.