İstanbul'da deprem: Büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.2, AFAD'a göre 3.9

Habertürk'e yaptığı açıklamada bu tür depremlerin her zaman beklenebileceğini ancak tarihinin bilinmediğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış, "Yarın Gemlik, Yalova civarlarında ya da Manyas, Balıkesir, Bursa taraflarında bu tür depremleri de duyacağız, çünkü Marmara'nın içerisinde aktif kollar var ve parçalar çok fazla" dedi.