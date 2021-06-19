İstanbul'da deprem: Büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.2, AFAD'a göre 3.9
İstanbul'da saat 15:07'de bir deprem oldu.
İstanbullular depremin kısa sürdüğünü ancak sert hissedildiğini belirtiyor.
AFAD, depremin merkezinin Kartal, büyüklüğünün 3.9 olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Sultanbeyli, büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.
Habertürk'e yaptığı açıklamada bu tür depremlerin her zaman beklenebileceğini ancak tarihinin bilinmediğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış, "Yarın Gemlik, Yalova civarlarında ya da Manyas, Balıkesir, Bursa taraflarında bu tür depremleri de duyacağız, çünkü Marmara'nın içerisinde aktif kollar var ve parçalar çok fazla" dedi.
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