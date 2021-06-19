Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

51 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Burak Elmas

Galatasaray Kulübü, Cumartesi günü düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçti. Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı 1541 oy alan Burak Elmas oldu.

Burak Elmas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu seçim çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi, kimse kaybetmedi. Tüm Galatasaraylılar yarından itibaren tek yumruk olacağız ve birlikte çok şeyler başaracağız" dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden de yeni bir başlangıç mesajı verdi:

Elmas'ın ardından en fazla oy alan aday 1500 oyla Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Hamamcıoğlu, Elmas'a bundan sonraki süreçte destek olacaklarını vurgulayarak, "Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik, herkesin payı var" dedi ve şöyle devam etti:

"Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas'a destek olmaktır."

DHA'nın haberine göre açılan ilk 10 sandığın ardından Hamamcıoğlu, Elmas'ın 237 oy önünde yer aldı. 20'nci sandık sonunda aradaki fark 65'e indi. 28'inci sandık sonucunda ise Elmas, oy sayısını 1406'ya yükselterek yarışta ilk defa öne geçti. Kalan iki sandıkta da en çok oyu alan isim olan Elmas, topladığı 1541 oy ile Galatasaray'ın 38'inci başkanı oldu.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde diğer adaylar Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir 92 oy aldı.

Seçimde gerginlik

DHA'nın haberine göre, Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda gergin anlar da yaşandı. Bir genel kurul üyesinin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etti. Galatasaray Lisesi koridorlarına taşan olay, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak, DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas için resmi sitesinden tebrik mesajı yayımladı:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

'Galatasaray futbolun yönetimi konusunda aktif olmalı'

Burak Elmas Nisan ayında DHA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray Avrupa'nın bütün spor dallarında, en üst seviye hangi ligde oluyorsa orada olmak mecburiyetindedir. Galatasaray markası ve misyonu bunu gerektirir" demişti ve sözlerin şöyle sürdürmüştü:

"Maalesef Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de en çok Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş olan, Türkiye'ye uluslararası futbolda tek başarıyı getirmiş olan Galatasaray ödüyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem bu uluslararası liglerin kuruluş aşamasında ve UEFA'da, hem Türkiye'de futbolun yönetimi konusunda çok aktif olması, bunun doğru yapılması konusunda da liderlik etmesi gerekiyor."

'Fatih Terim'in devam etmesini isterim'

Elmas, röportajda 31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim ile ilgili de şunları söylemişti:

"Ben çok isterim devam etmesini. Kafasında neler var bilmiyoruz. Ben şuna inanıyorum; doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yapması gerekenleri yapmasının sağlanması gerekir. Bu Fatih hocaya özel değil, her teknik direktör için geçerlidir. Hiçbir teknik direktör yalnız bırakılamaz.