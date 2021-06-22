Çin'in bankalara çağrısı sonrası kripto paralar değer kaybetti

10 dakika önce

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Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) bankalar ve ödeme platformlarına kripto para işlemlerinden sakınmaları çağrısı sonrası, kripto paralar değer kaybetti.

Bitcoin'in değer kaybı dünkü haftanın ilk işlem gününde yüzde 10'u aştı.

Çin, Cuma günü de Sichuan eyaletinde Bitcoin maden operasyonlarının kapatılması emrini vermişti.

Nisan ayında rekor kırarak 63 bin doları aşan kripto paraların değeri, bugüne kadar yüzde 50'den fazla değer kaybetmişti.

Bankalar çağrıya uyacaklarını söyledi

Çin Merkez Bankası, dün yapılan açıklamada Alipay ve Agricultural Bank of China dahil ülkedeki büyük bankaları ve ödeme şirketlerinin temsilcilerini toplantıya çağırarak, kripto para ticaretini durdurmaya yönelik daha sert önlemler almaları yönünde çağrıda bulunduklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, banka ve ödeme kuruluşlarından kripto para alım satımları ve ödemeleri dahil ürün ve hizmetleri sunmamaları istendi.

Çin'in üçüncü en büyük bankası Agricultural Bank of China, Merkez Bankası'nın çağrısına uyacaklarını, kripto para madenciliği gibi yasadışı eylemleri kökünden kazıyacaklarını açıkladı.

Postal Savings Bank de, kripto cinsinden ödemelere olanak tanımayacaklarını duyurdu.

Finansal teknoloji devi Ant Group'un sahibi olduğu mobil ödeme platformu Alipay de, bir takip sistemi ile yasadışı kripto alım satımları tespit edeceklerini belirtti.

Bitcoin'in değeri yaklaşık 32 bin dolara düştü

Reuters'ın haberine göre, Çin'in baskıyı artıracağı yönündeki açıklamaları sonrası bugün Bitcoin'in değeri yaklaşık 32 bin dolara düşerken, Etherium'un değeri de 2 bin doların altındaydı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl küresel Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 65'i Çin'de gerçekleşti.