Covid: Rusya'da Şubat ayından beri en fazla günlük can kaybı yaşandı, Moskova yeni önlemler getirdi

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Rusya'da son iki haftadır vaka sayılarının artmasının ardından, Moskova belediye başkanı kafe, bar ve restoranların sadece Covid-19'a karşı aşılanmış ya da bağışıklığının olduğuna işaret eden hastalığı atlatmış kişilere hizmet vermesi talimatını verdi.

Bu, Rusya'nın başkentinde salgınla mücadeleye karşı geçen yılki sokağa çıkma kısıtlamalarından beri alınan en sert önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kremlin Sarayı, son iki haftadır artan vaka sayılarını Delta varyantına ve aşılama programının yavaş gitmesine bağladı.

Ülkede, şimdiye kadar dört yerli üretim aşı kullanım onayı aldı.

Diğer yandan Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün itibarıyla yeniden başladı.

TRT Haber, Antalya'ya gün içinde 12 bin 200 Rus turistin gelmesinin beklendiğini bildirmişti.

Kremlin, aşı olmayanların ayrımcılığa uğrayabileceğini söyledi

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Salı günü yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamaların 28 Haziran'da yürürlüğe gireceğini ve sokağa çıkma yasaklarına başvurulmasını engellemek için gerekli olduğunu söyledi.

Kafe, restoran veya barları ziyaret etmek isteyen sakinlerden, aşı olduklarını, son 6 içinde enfeksiyonu geçirdiklerini ya da son 3 gün içinde negatif test sonucu aldıklarını gösteren QR kodu sunmaları istenecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Görevliler Moskova'da bir tren istasyonunu dezenfekte ediyor

Kremlin Sarayı, Salı günü halka, aşı olmamaları veya COVID-19 geçirmemeleri takdirde iş yerinde ayrımcılığa uğramalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Aşısı ve bağışıklığı olmayanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün olmayacak. Bu, çevresindekilere tehdit oluşturabilir" dedi.

Sobyanin, benzer önlemlerin Avrupa'da ve Asya'daki pek çok şehirde aylardır uygulandığını savundu ve şöyle dedi:

"Eğer yeni, hiç istenmeyen sokağa çıkma yasaklarından kaçınmak istiyorsak, ki bu yiyecek-içecek hizmetinde çalışan binlerce kişi için korkunç bir darbe olur, Moskova'nın onların deneyimlerini benimseme zamanı geldi."

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin

Şubat ayından bu yana en yüksek can kaybı

Rusya'da Salı günü koronavirüs kaynaklı 546 ölüm bildirildi. Bu, Şubat ayından bu yana tek bir gün içinde teyit edilen en büyük sayı.

Yeni vaka sayısı da 16,715'e ulaştı.

Moskova salgın boyunca Rusya'da en çok vaka bildiren şehir. Başkentte, Haziran 2020'den beri sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmadı. Yetkililer alınan önlemlerin yeterli olduğunu kaydediyor.

Ülkede vatandaşlar yeni daire ve araba kazanma şansıyla aşı olmaya ikna edilmeye çalışılıyor, aşı olmayanları ise gelir kaybı ve işten çıkarmanın bekleyebileceği belirtiliyor.

Sobyanin, 2 milyondan fazla Moskova sakininin aşının en az bir dozunu aldığını ve aşı yaptırmak için kayıt yaptıranların sayısının arttığını açıkladı.