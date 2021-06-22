Swap nedir?: Reuters'a göre Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye'nin iki ülkeyle swap anlaşması yapmaya yakın olduğunu söyledi

23 Haziran 2021, 02:16 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Kaynak, DHA

Reuters haber ajansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün bir araya geldiği Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka yöneticilerine, swap anlaşması yapılması için dört ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü söylediğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre Kavcıoğlu, iki ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Reuters, haberini adlarını açıklamadığı toplantıya katılan iki banka yöneticisine dayandırdı.

Banka yöneticileri, Kavcıoğlu'nun, TCMB'nin hangi ülkelerle anlaşmaya yakın olduğunu söylemediğini belirtti.

Kavcıoğlu dün TBB'yi ziyaret etmişti.

Reuters'ın haberine göre Kavcıoğlu toplantıda; TCMB'nin döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduğunu, sıkı para politikasını muhafaza edeceğini, Türk Lirası'nın korunması için gerekli adımların atılacağını ve bunun için gerekirse bazı politikaların değiştirileceğini söyledi.

TBB'den yapılan açıklamada, Kavcıoğlu ve banka yöneticilerinin yılın ikinci yarısına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları, görüşmenin "verimli ve faydalı" geçtiği belirtilmişti.

Kaynak, AFP

Swap hattı nedir?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor.

Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor.

Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 gün önce, Çin'le 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması yaptıklarını, bu ülkeyle yapılan anlaşmalarda toplam tutarın 6 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Türkiye ile Katar geçen yıl, swap anlaşmasını 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltmişlerdi.

Reuters'a göre Türkiye'nin döviz rezervinin geçen yıl yüzde 75 azalması olası bir ödemeler dengesi krizi kaygısına neden oldu. Hükümet yetkilileri ise bu yöndeki eleştirilerin yersiz olduğunu söylüyor.

Yine Reuters'a göre 2019-2020 yılları arasında Türk Lirası'nı destekleme politikası kapsamında kamu bankalarına döviz rezervi satışı sonrası Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi eridi ve resmi veriler kamu bankalarıyla yapılan swaplar dışında Merkez Bankası'nın son dönemde artan döviz rezervinin negatif olduğunu gösteriyor.