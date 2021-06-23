Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?

18 dakika önce

Gündemi kimi zaman uluslararası siyasi meseleler, kimi zaman yapılan yeni yatırımlar, kimi zamansa çevre, sağlık, ekonomi gibi farklı alanlarda başlıklar belirliyor.