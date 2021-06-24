Erdoğan’ın 'Müzik sınırlamasını 24.00’e çektik' açıklaması AKP’de nasıl tartışılıyor?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

54 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında, "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" diyerek müzik kısıtlamasını saat 24.00'e çektiklerini açıklaması, AKP içinde de tartışılıyor.

Erdoğan'ın bu açıklamasının, "salgın sürecine yönelik" olduğunu savunanlar olsa da, bazı parti yöneticileri, "Bu pandemi meselesi değil, çağdaş medeniyet anlayışının gereği" diyerek, bu alanda yeni düzenlemenin gündeme gelebileceğini ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzik kısıtlamasını 24.00'e çekiyoruz" açıklamasına sektör temsilcilerinden tepki gelirken, uygulamanın salgın süreciyle sınırlı olup olmayacağı, hangi müzik etkinliklerini kapsayacağı, müzikli eğlence yerleri, oteller, turistik bölgelerde de uygulanıp uygulanmayacağı konularında soru işaretleri oluştu.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın açıklaması üzerinden manipülasyon yapılmak istendiğini belirtirken, söz konusu açıklamanın "yeni normalleşme" adımları çerçevesinde olduğunu savundu:

"Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur."

Altun aynı açıklamasında müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin tüm dünyada "normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideyi işaret etmiştir" görüşünü dile getirdi.

Yasak genelgeye konulacak

AKP kaynakları, 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs salgınına dönük sokağa çıkma yasağı dahil birçok kısıtlamanın kaldırılmakla birlikte bazı sınırlamalarında süreceğine dikkat çekiyorlar.

Maske, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra, müzikli mekanlara yönelik sınırlamanın da bu kapsamda olacağını, İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz'dan önce yayımlayacağı genelgede bunun yer alacağını ifade ediyorlar.

Asıl merak edilen ise bu sınırlamanın, pandemi süreciyle sınırlı kalıp kalmayacağı ve bu alanda kalıcı bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği.

'Pandemi dönemine ilişkin sanatçıların talebiydi'

AKP içinde bu konuda farklı değerlendirmeler yapılıyor.

AKP kulislerinde ağırlıklı görüş Erdoğan'ın bu açıklamasının, "pandemi süreciyle" ilgili olduğu yönünde. Bu konuda "yaşam tarzına müdahale" anlamına gelecek bir düzenleme yapılmayacağı, özellikle turistik bölgelerde böyle bir yasağın uygulanamayacağı ifade ediliyor.

Erdoğan'ın açıklamasının daha çok, pandemi önlemleri kapsamında kapalı kalan müzik ve eğlence sektörünün bir süredir sınırlamaların esnetilmesi yönündeki taleplerine yanıt vermeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları kamuoyuna açıkladı.

Sektör temsilcilerinin konserlere belli koşullarda izin verilmesi, aşıda öncelik ve müzikli eğlence mekanlarının saat 24.00'e kadar açık kalması taleplerini ilgili bakanlıklara da ilettikleri belirtilerek, aşı taleplerinin karşılandığı, son kabine toplantısında da 1 Temmuz itibariyle eğlence mekanlarının, saat sınırlaması koşuluyla açılacağının anlaşıldığı ifade ediliyor.

Bu görüşü savunanlar "Cumhurbaşkanı o nedenle 'müzik sınırlamasını 24.00'e çekiyoruz' dedi. Zaten konuşmasının sonunda, 'bütün düzenlemelerle ilgili detaylar genelgede yer alacak' dedi. Genelgeyle genel bir kuralın düzenlenmesi sözkonusu olmaz" görüşü dile getiriliyor.

'Yeniden düzenlemek gerekebilir'

AKP'li bazı parti yöneticileri ise tam aksini savunuyor ve "Bu pandemi meselesi değil, çağdaş medeniyet anlayışının bir gereği. Bir müzik aletini çalıyor olmak, şarkı söylüyor olmak modernliğin gereğidir ama herkesin uyuduğu saatlerde sokakta müzik çalınması da modern toplumlarda olan bir şey değil" yorumunu yapıyor.

Belli saatlerden sonra müzik çalınması ile ilgili bazı uygulamalar bulunduğunu, ancak bunların çoğu zaman yetersiz kaldığını belirten bir parti yöneticisi, yeni düzenlemenin gündeme gelebileceğini ifade etti:

"Devlet vatandaşın barışını huzurunu korumak için önlemini alır. Cumhurbaşkanımız da bir cümle olarak ifade etti. Belli kurallar içinde ruhsatları düzenlemek gerekebilir. Bir taraftan belediyeleri ilgilendiren yönü olacaktır, bir yanı Çevre ve Şehircilik bakanlığı gibi ilgili bakanlıkları ilgilendiren yanlar olacaktır. Bu düzenlemelerin bir kısmı genelgeyle olur, bir kısmı için de yasal düzenleme gerekebilir."

AKP kaynakları böyle bir düzenleme yapılması halinde, açık kapalı alan, turistik bölge, konser etkinliklerine göre saat sınırlamasının kriterlerinin belirlenebileceğini ifade ediyorlar.

CHP: Turizmin beline baltayı vurmuş olurlar

Müzik yasağı tartışması muhalefet partilerinin de gündeminde. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın açıklamasının turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirterek, iktidarı "yanlış karardan dönmeye" çağırdı: