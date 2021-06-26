İstanbul'daki Onur Yürüyüşü sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

26 dakika önce

Kaynak, Hacı Bişkin - Gazete Duvar

İstanbul'da bugün düzenlenmek istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşü görüntüleyen Fransız haber ajansı AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kılıç'ın polisin boğazına bastırması yüzünden 'Nefes alamıyorum' dediği duyuldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu yaptığı açıklamada, "Kılıç'ın boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Kılıç'ın derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlulara işlem yapılmasını istiyoruz" dedi.

DİSK Basın-İş açıklamasında, "Taksim'de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise, "Taksim'deki Onur Haftası yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Taksim'de saat 17:00'de başlaması planlanan yürüyüş için toplanmalar Mis Sokak'ta başladı. Polis, alanda toplanmak isteyenlere müdahale etti.

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi açıklamasında, "Mis Sokak'ta polis LGBTİ+'lara sokak ortasında işkence uyguladı. En az 25 gözaltı var" dedi.

Piknikler ve yürüyüş yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün Taksim'de yapılacağı açıklanan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir" denildi.

Geçtiğimiz hafta Heybeliada'da yapılmak istenen Onur Haftası pikniği de, Adalar Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştı.