Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti

Burak Abatay

BBC Türkçe

27 dakika önce

Kaynak, DHA

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Uğurtan Sayıner, 77 yaşında İzmir'deki evinde hayatını kaybetti.

Sayıner, 1989-2002 yılları arasında kesintisiz olarak yayımlanan Bizimkiler dizisinde "Sarhoş Cemil" karakteriyle geniş kitlelerce biliniyordu.

Aynı dizide "Sarhoş Cemil"in eşi "Sevim"i oynayan Sabriye Kara, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte Sayıner'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

"Yüreği çok güzel, insan gibi bir insanı kaybettik. Anılarımda hep çok güzel bir insan olarak kalacak. Çok üzgünüm..."

Bir süre önce Sayıner ile haberleştiğini belirten Kara şunları söyledi:

"Bir ölüm haberi çıktığında tedavi görüyordu. Arayıp sesini duymak, rahatlamak istedim. Konuştuk o zaman, dizideki esprimle 'Gelirsem çok fena yaparım' dedim, şakalaştık. Hastaneden çıktı sonra, çok iyiydi. Baraj dizisine başladığımda arayıp ilk kutlayan o oldu. Ancak daha sonra yeniden hastaneye yatmış. Bugün ise taburcu olmak istemiş. Daraldı demek. Sevmezdi daralmayı. Eve gelince de evde hayatını kaybetmiş."

Kara, Sayıner'e sürpriz olarak katıldığı Nisan 2016'da Kanal D'de Renkli Sayfalar programına atıfta bulunarak, Facebook hesabında "Güle güle canım, o gün sen ağlamıştın. Şimdi de ben ağlıyorum. Melekler yoldaşın olsun" yazdı.

Dizinin başrol oyuncularından Ayşe Kökçü de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Ben sadece Bizimkiler'de çalıştım kendisiyle. Ancak son derece tatlı bir insandı. İyi bir arkadaştı. Çok uzun zamanımız geçti birlikte. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

1944 yılında Samsun'da doğan Sayıner, 1962 yılında başladığı tiyatro hayatında, İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı ve 15 sezon süren Bizimkiler dizisi ile de kitlesel bir üne kavuştu.